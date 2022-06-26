Сотрудники полиции продолжают проведение профилактических лекций с военнослужащими.

С военнослужащими воинских частей 3448 и 3445 93 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск майор полиции Артем Мухамедьянов привел статистику преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, подробно разъяснил наиболее актуальные схемы и дал рекомендации действий, как не поддаться на обман.

Майор полиции отметил, что наиболее распространенными фактами мошенничества продолжают оставаться звонки от злоумышленников под видом сотрудников службы безопасности банка. Также мошенники представляются по телефону сотрудниками технической поддержки портала Госуслуг или операторами сотовой связи и, зная данные банковской карты и пароль из СМС-сообщения, аферисты получают доступ к денежным средствам на счетах. В таких случаях, чтобы сохранить деньги необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Артем Раянович напомнил, что не теряют актуальности мошеннические действия с использованием фишинговых сайтов при онлайн-покупках через интернет-ресурсы. Целью таких сайтов является хищение логина и пароля, который используется на оригинальном сайте. При переходе по фишинговой ссылке, эти сведения позволяют злоумышленникам получить доступ к денежным средствам привязанной банковской карте. Также не следует отправлять предоплату или полную оплату за товар. Использовать доставку наложенным платежом с услугой «Опись вложения». Тогда в отделении почты будет возможность ознакомиться с тем, что отправлено, после чего оплатить стоимость заказа. Обязательно необходимо убедиться в надежности магазина или продавца и использовать сервисы с возможностью возврата товара.

Всех собравшихся заместитель начальника отдела уголовного розыска призвал быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону от незнакомцев.