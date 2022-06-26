В Челябинской области с 1 июля плата за коммунальные услуги повысится, в среднем, на 3,4%.

Для Челябинской области утвержден средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года – он составит 3,4%.

Так, для населения утверждены льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель и льготные тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающие рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по области на 3,4%. Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу – воду, газ, электроэнергию – может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установленного предела.

Для каждого муниципального образования в зависимости от набора коммунальных услуг и поставщиков услуг, зон теплоснабжения сложатся индивидуальные изменения тарифов по каждому виду коммунальных услуг, но прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 3,4%.

Более подробно: https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-s-1-iyulya-plata-za-kommunalnye-uslugi-povysitsya-v-srednem-na-34-_151302.html