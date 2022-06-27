Озерский театр кукол получил поддержку Фонда Сергея Безрукова.

Новый сезон в «Золотом петушке» откроется спектаклем «Ленечка – будущий рок-музыкант». Премьера состоится в сентябре. В настоящее время процесс постановки спектакля в полном разгаре. В театре кукол работает режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Анна Бычкова и художник – Анастасия Разенкова.

«Золотой петушок» получил возможность реализовать проект питерского режиссёра благодаря питчингу (конкурсу творческих идей, адресованных детскому театру), который прошёл 22 ноября прошлого года в Московском Губернском театре в рамках закрытия IV Международного Большого Детского фестиваля.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. Художественный руководитель фестиваля – народный артист РФ Сергей Безруков. Организаторы фестиваля – Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах искусства.

Питчинг даёт режиссерам, художникам, актерам, продюсерам, театроведам возможность презентовать свой проект директорам и художественным руководителям театров со всей России.

Международный Большой детский фестиваль планировал предоставить материальную поддержку только одному из проектов, но оргкомитет решил увеличить финансирование. В число трёх проектов, которые получат финансовую помощь на постановку, вошёл и «Золотой петушок». На реализацию проекта Анны Бычковой и МБУ Озерского городского округа «Золотой петушок» – «Лёнечка - будущий рок-музыкант» будет направлено порядка 200 тысяч рублей.

– Каждый человек – художник. И музыка – повсюду, надо только ее услышать. Капли дождя, лай собаки, скрип двери... – ноты мира, из которых можно сочинить свою мелодию, кем бы ты ни был, – коротко говорит о своей постановке Анна Бычкова.

– Идея спектакля «Ленечка – будущий рок-музыкант» мне понравилась сразу и звезды сошлись. Препятствий к осуществлению его в Озерске не возникло. И сама идея спектакля, возникающего из музыки окружающих нас звуков, показалась мне очень близкой, понятной, привлекательной для каждого человека. Ведь все мы слышим музыку, она звучит вокруг нас ежедневно. Режиссер спектакля Аня Бычкова заразила меня своим замыслом сразу.

Кроме того, я увидела в этом спектакле возможность для роста труппы. С таким материалом нам еще не приходилось работать. Всегда интересно увидеть знакомых артистов в новом проявлении, раскрыть их возможности. Думаю, всем будет интересно поработать над этим спектаклем, – рассказал директор театра кукол «Золотой петушок» Юлия Клепикова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51490/