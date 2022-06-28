С 2023 года отремонтируют 1,4 тыс. детских лагерей.

В России с 2023 года начнется модернизация детских лагерей – планируется капитально отремонтировать и благоустроить 1,4 тыс. капитальных мест отдыха и втрое увеличить количество лагерей палаточного типа.

Совместно с Роспотребнадзором, Минздравом, МЧС и МВД перед стартом оздоровительной кампании прошла приемка всех детских лагерей. А сейчас проведение кампании находится на постоянном контроле министра просвещения.

В целом по России более 38 тыс. организаций примут за лето не менее 5 млн детей, из которых 1,5 миллиона – дети в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения здоровья и безопасности. На увеличении отдыхающих детей сказались снятие отдельных санитарно-эпидемиологических ограничений, а также продление программы «детского кешбэка».

Отметим, в Челябинской области этим летом открылись 778 лагерей, в том числе 65 загородных, 10 палаточных, 699 лагерей дневного пребывания, четыре лагеря труда и отдыха. Детские места отдыха работают во всех муниципалитетах региона. В них смогут отдохнуть более 200 тыс. ребят.

https://dostup1.ru/society/S-2023-goda-otremontiruyut-14-tys-detskih-lagerey_151333.html