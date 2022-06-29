20 минут про…“Город лошадей»: доктора с хвостом и гривой.

В ходе несения службы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск на озере Малая Нанога был задержан местный житель, 1954 года рождения, который умышленно, заведомо зная об ответственности, не имея специального разрешения, произвел незаконный вылов рыбы с помощью лесковой сети в период нереста, причинив ущерб на сумму 28 200 рублей. Подробнее