20 минут про…“Город лошадей»: доктора с хвостом и гривой.

В России с 2023 года начнется модернизация детских лагерей – планируется капитально отремонтировать и благоустроить 1,4 тыс. капитальных мест отдыха и втрое увеличить количество лагерей палаточного типа. Подробнее
Её торжественно открыли в Обнинске у Дома ученых. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня мирного использования ядерной энергии. Озерск представлял заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков. Подробнее
Несмотря на ежедневное проведение профилактической работы сотрудниками полиции среди жителей Озерского городского округа, не все знают о схемах мошенников и действуют по указанию незнакомцев по телефону. Подробнее
В ходе несения службы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск на озере Малая Нанога был задержан местный житель, 1954 года рождения, который умышленно, заведомо зная об ответственности, не имея специального разрешения, произвел незаконный вылов рыбы с помощью лесковой сети в период нереста, причинив ущерб на сумму 28 200 рублей. Подробнее
В рамках проведения профилактических мероприятий «Нелегал-2022» и «Закон и правопорядок» заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск капитан полиции Максим Мясников разъясняет меры применения административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранных работников без разрешительных документов. Подробнее
Группа школьников-кадетов и воспитанников общественной организации «Наши дети» совместно с наставниками совершила сплав по реке Ай. Летний поход стал возможен благодаря грантовой поддержке ФГУП «ПО «Маяк», которое ежегодно проводит открытый конкурс социально значимых проектов. Подробнее