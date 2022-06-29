Синоптики прогнозируют на Южном Урале жаркие выходные.

Предстоящие выходные будут в Челябинской области жаркими и дождливыми – синоптики прогнозируют высокую температуру и местами грозы.

В субботу, 2 июля, в регионе ожидается от плюс 18 до плюс 23, а на юге – до 26 градусов выше нуля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

В воскресенье, 3 июля, температура повысится до 22-27 градусов, дожди по-прежнему возможны, но без гроз.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-na-Yuzhnom-Urale-zharkie-vyhodnye_151464.html