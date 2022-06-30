Новые законы для россиян – изменения в июле 2022 года.

Рост тарифов ЖКХ, реформа ОМС и новые ограничения для банков. Главное о переменах в стране!

РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛКУ

Из-за инфляции тарифы проиндексируют на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Для Челябинской области средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года составит 3,4%.

С 1 июля показания по горячему водоснабжению и акты по приборам учета ГВС жителям Челябинска необходимо передавать в Уралэнергосбыт, по холодной воде – в МУП «ПОВВ». Причина изменений в том, что оператор холодного водоснабжения – МУП «ПОВВ» – отказал УЭС в информационном обмене.

В ПОЛИКЛИНИКУ БЕЗ ПОЛИСА

Теперь при обращении в поликлинику не нужно будет брать с собой полис обязательного медицинского страхования. С 1 июля достаточно будет предъявить паспорт. Это часть реформы ОМС, благодаря которой планируется полностью заменить бумажные полисы электронными.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 июля перестает действовать временный порядок автоматического продления инвалидности, который ввели из-за коронавируса. Однако теперь россияне смогут выбирать, как проходить комиссию – очно или заочно. Очная комиссия предполагает присутствие гражданина на экспертизе или выезд к нему на дом. Заочная экспертиза проходит по документам и направляется в бюро медико-социальной экспертизы из того медицинского учреждения, где наблюдается пациент. Кроме того, направлять на МСЭ будут только медорганизации. Ранее такое право было также у органов пенсионного обеспечения и соцзащиты.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

С 1 июля инвалиды или их законные представители, обладающие транспортными средствами в соответствии с медицинскими показателями, смогут получить компенсацию половины стоимости ОСАГО, подав заявление через госуслуги.

C 1 июля российский паспорт можно будет оформить за пять дней в независимости от места жительства и причин его замены. Норма будет распространяться в том числе и на паспорт с электронным носителем. Ранее оформление удостоверения занимало 10 дней при подаче документов по месту жительства и 30 – во всех остальных случаях.

С 1 июля для получения прописки необходимо будет один раз прийти в регистрирующий орган, если заявление о регистрации было подано через портал госуслуг. Временную регистрацию же можно оформить полностью дистанционно. Кроме того, граждане смогут встать на учет в пределах городского округа или муниципального округа (в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе – в любом органе в пределах города).

ЗАЩИТА ПЕНСИЙ

Пенсии россиян защитят от незаконных манипуляций: негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возвращать россиянам деньги, если они были незаконно переведены из одного такого фонда в другой. Ранее накопительную пенсию можно было восстановить в судебном порядке, но в отдельных случаях гражданам отказывали в возвращении средств.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ

С 1 июля банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

С 3 июля вступают в силу изменения в порядок досрочного возврата потребительского кредита (займа). Установлено, что полная стоимость кредита в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой.

С 1 июля должники смогут напрямую просить у кредитных организаций оставить на их счете сумму, равную прожиточному минимуму, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов, как этого требовали ранее. Напомним, с февраля 2022 года такое заявление можно было подать только приставам.

ПРОДЛЕНИЕ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

С 1 июля 2022 года до 1 марта 2031 года россияне могут поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, имея на руках только технический план и правоустанавливающий документ на участок при отсутствии такового в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также в период амнистии россияне, проживающие без постоянного права собственности в домах, возведенных до 14 мая 1998 года и расположенных в границах населенного пункта, могут рассчитывать на бесплатное получение земельного участка, на котором находится их дом. Кроме того, закон должен обеспечить соблюдение имущественных прав россиян. Нотариальные сделки с жильем не смогут проводиться без личного участия владельца, если тот сделает соответствующую пометку в ЕГРН.

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ГИДОВ

С 1 июля экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут работать только при условии прохождения ими периодической аттестации. Экзамен будет проводиться раз в пять лет.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

С 1 июля вступил в силу закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электропоездах – федеральная норма действует во всех регионах, в том числе в Челябинской области: дети до семи лет могут ехать в электричках бесплатно без предоставления отдельного для сидения места. Для получения льготного проезда необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

СПЕЦРЕЖИМ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Малый бизнес получит специальный налоговый режим: тем, кто примет участие в эксперименте, станет меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы.

С 1 июля налоговый режим протестируют в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. При востребованности и эффективности его планируют распространить на все субъекты малого бизнеса еще раньше – с 1 января 2024 года.

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 9 июля если побои наносятся человеком, у которого уже есть уголовное наказание за них, то его привлекут не к административной, а к уголовной ответственности. За это будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные – до года, ограничение свободы до года или арест сроком до 6 месяцев.

При назначении условно-досрочного освобождения (УДО) будут учитывать весь период, в течение которого заключенный отбывал наказание. Раньше, если осужденный был приговорен к определенному виду наказания, а затем его заменили более мягким, срок отбытия наказания, необходимый для применения УДО, начинали считать заново.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-iyule-2022-goda_151431.html