В Кыштыме открылся уникальный чугунный фонтан XVIII века.

1 июля в Кыштыме открылся знаменитый чугунный фонтан – уникальный объект культурного наследия пережил реставрацию и переехал в центр города.

Восстановление фонтана заняло несколько лет. В процессе реставрации выяснили истинную дату его изготовления – конец XVIII века. Ранее его открытие относили то к 1857 году – к столетию Верхне-Кыштымского чугунолитейного завода, то к 1856 году – когда установили ограду завода, то к 1846, когда на Каслинском заводе был освоен выпуск сложных чугунных конструкций.

Кроме того, реставраторы восстановили утраченные ранее детали, возвратили исторический цвет фонтана. Вокруг «чугунного чуда» на благоустроенной территории будут работать фонари с газовыми лампами.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселев.

«Восстановленный фонтан стал настоящим украшением города. Неравнодушные к истории кыштымцы давно вынашивали идею его восстановления. Символично, что открытие уникального объекта состоялось 1 июля – в день реставратора. Теперь полюбоваться “кыштымским чудом” смогут не только местные жители, но и туристы», – отметил Павел Киселев.

Фонтан выполнен из чугуна, а отлили его знаменитые каслинские мастера. Вес конструкции составил 25 тонн.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-otkrylsya-unikalnyy-chugunnyy-fontan-XVIII-veka_151461.html