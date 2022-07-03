Школы Челябинской области возобновляют прием заявлений в первые классы.

Со среды, 6 июля, в Челябинской области стартовала вторая волна приемной кампании в первые классы. На этом этапе семьи могут подать заявление в школу «не по прописке», а в ту, в которую хочется. Но при условии, что здесь остались свободные места для приема.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ

Способы подать заявление — те же, что и во время первой волны набора.

Можно прийти на личный прием (график работы приемной комиссии есть на сайтах школы) или отправить пакет документов на электронную почту школы, а также «Почтой России».

Большинство семей выбирают более простой способ — подают заявление дистанционно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области.

В Челябинске прием электронных заявлений начнется 6 июля в 9:00. Информацию о других территориях области ищите на сайте школы.

Электронное заявление хорошо тем, что позволяет застолбить место в школе буквально в первые минуты набора. Только не забывайте, что и в этом случае нужно принести в школу оригиналы всех документов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕСТИ

При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

— паспорт родителя или законного представителя.

У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.

ДО КАКОГО ЧИСЛА ПРИНИМАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ

На втором этапе приемной кампании подать заявление можно до 5 сентября. Однако лучше всего не затягивать с поступлением в школу, так как места в ней могут закончится.

Если на первом этапе приемной кампании школьников зачисляют одним приказом — в первых числах июля, то на втором этапе правила не такие.

«Во вторую волну зачисление в школу осуществляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления и предоставления оригиналов документов»,

— рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Это значит, что комплектование классов будет проходить каждый день, а количество вакантных мест для приема соответственно уменьшаться.

Информацию о вакантных местах школы должны вывешивать на своих сайтах. О наличии мест вам также всегда расскажут на личном приеме или по телефону.

КАК УЗНАТЬ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ШКОЛУ

Независимо от того, каким способом были поданы документы, информация о ребенке попадает в единую электронную очередь.

Если вы подали заявление дистанционно, но еще не предоставили документы, в электронной очереди заявление отражается со статусом «Новое».

Если необходимые документы предоставлены в школу, статус меняется на «Очередник».

Когда ребенка зачислят в школу, будет статус «Направлен в ОО» (ОО — образовательная организация. — Прим. ред.).

О зачислении вам должны сообщить по электронной почте или по телефону. Лучше оставить электронную почту — практика показала, что по ней информируют более оперативно.

Если мест для первоклассников в выбранной школе уже не осталось или родители не предоставили оригиналы документов, статус меняется на «Отказ»/«Отказано».

ЕСЛИ МЕСТ НЕ ХВАТИЛО

Часть челябинских школ уже заявили, что свободных мест для первоклассников нет. К примеру, полностью закрыт прием в ОЦ «Ньютон», ОЦ № 2 и ОЦ № 5, в языковую гимназию № 1 и в гимназию № 80, где учится сын губернатора Челябинской области. Свободных мест не осталось в лицее № 11 и в академическом лицее № 95. Сводная таблица по школам опубликована на сайте мэрии. Но без места в школе никто не останется.

«Найти свободное место помогут в районо или в городском комитете по делам образования. Также родители могут сами обзвонить привлекательные для них школы и подать туда документы»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

ПОМОГУТ ЛИ ЛЬГОТЫ?

Следует помнить, что во второй волне приемной кампании уже не действуют льготы первой волны.

Например, если родители только сейчас надумали подавать заявление в школу «по прописке» или в школу, где учатся старшие дети, льготное право уже не сработает — ребенок будет поступать в школу на общих основаниях.

На практике это выглядит так: если свободных мест в школе нет — не возьмут даже льготников; если свободных мест мало — льготнику нужно вставать в общую очередь.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/shkoly-chelyabinskoy-oblasti-vozobnovlyayut-priem-zayavleniy-v-pervye-klassy/