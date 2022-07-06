К сезону клещей округ подготовился заранее.

Ежегодно на территории округа проводятся санитарные мероприятия, направленные на уничтожение и профилактику появления клещей в наиболее посещаемых населением местах.

В апреле, когда сходит снег, стартует противоклещевая обработка кладбищ. В мае, если устанавливается сухая погода, специальные службы начинают опрыскивать зелень в парках, скверах и на набережных.

По информации УКСиБ, по договорам с Дезцентром во второй половине мая 2022 года были обработаны:

– скверы: Комсомольский, Молодежный, по ул. Бажова, им. А. Логинова, Первостроителей, им. В. Фетисова, 40-летия Победы, на земельном участке в районе МКД по ул. Набережная, 21 и 25; у ДК «Энергетик» (п. Новогорный), мемориал Вечный огонь (Озерск), Погибшим в ВОВ (Метлино).

– кладбища: первая очередь Березового кладбища (ул. Березовая.16), березовая роща по ул. Березовая,5, городское кладбище по ул. Октябрьская, кладбище в п. Метлино.

– незакрепленные прибрежные и иные территории в Озерске, Новогорном и Метлино.

Дезинфекцию занимаемых земельных участков весной провели все, без исключения, образовательные организации, учреждения культуры и спорта.

МБУ «Ареной» полностью обработаны все открытые спортивные объекты (стадионы и прилегающие к ним участки – «Труд» и «Авангард» в Озерске, «Энергетик» в Новогорном, поселковый стадион в Метлино, яхт-клуб «Галс»). Обработка проведена после весеннего субботника.

В Парке культуры и отдыха, а также в детском парке противоклещевые мероприятия проводились дважды: первый раз – соответственно, до 13 и 1 мая, второй раз – 19 июня. От вредоносных насекомых традиционно очищается прогулочная зона (пять метров вдоль аллей и вокруг наиболее посещаемых площадок). Традиционно эти мероприятия осуществляются после того, как высохнет земля – перед открытием летнего сезона аттракционов.

Кроме того, в мае была проведена обработка территорий, где расположены: Комплексный центр, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, Озерский центр содействия семейному воспитанию и другие подведомственные управлению социальной защиты учреждения.

Что касается дворовых территорий и детских площадок во дворах, следует подчеркнуть, что в минимальный перечень услуг, которые обязаны оказывать УК жителям МКД, акарицидная обработка не входит. Обязательно проводятся дезинсекция и дератизация подвалов (против насекомых и грызунов). На придомовой территории противоклещевые мероприятия могут быть осуществлены по решению общего собрания собственников жилья и за отдельную плату.

Тем не менее, несмотря на все принятые меры, по информации Клинической больницы №71 количество взрослого населения, обратившегося к врачу с укусами клещей в Озерском городском круге за две прошедших недели, составляет: 75 человек - из Озерска, 12 – из п. Новогорный, 9 – из Метлино. На сегодняшний день госпитализировано с диагнозом клещевой вирусный энцефалит 5 человек, из них 1 ребенок. И, впервые с 2001 года, зарегистрирован один случай с летальным исходом. Количество пострадавших от укусов клещей в сравнении с прошлым годом за аналогичный период увеличилось в 1,8 раза. Будьте бдительны и внимательно относитесь к своему здоровью. Если вас укусил клещ, обязательно исследуйте его в лаборатории, и обратитесь к врачу.

Жителям, отправляющимся на природу, специалисты рекомендуют пользоваться специальными защитными средствами-репеллентами, а также по возможности одеваться в плотную одежду, чтобы снизить риск укуса.

Однако самым эффективным способом обезопасить себя, по мнению врачей, остается вакцинация.

Справочно:

Разные виды клещей обитают практически по всему земному шару, от субтропических лесов до заполярья. Об этом свидетельствует их хорошая приспособленность к разным погодным условиям. Любимая погода клещей – теплая и влажная, около +20°С. Пробуждаться от спячки они могут уже в конце марта, когда погода достигнет отметки +10°С. Внешне отличить обычного клеща от энцефалитного, к сожалению, нельзя. Присутствие вируса в организме паразита никак не влияет ни на его размер, ни на окрас.

Признаки заражения клещевым энцефалитом:

Картина данного заболевания может различаться в зависимости от типа вируса: как правило, более тяжело протекает Дальневосточный и Сибирский варианты.

Инкубационный период длится от 1 до 35 дней (в среднем 2–3 недели), чёткой зависимости тяжести болезни и срока инкубации нет.

Симптомы заражения: слабость, повышение температуры тела до 38–39 °C, боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота, рвота и нарушение координации.

При укусе клеща и при появлении вышеперечисленных симптомов нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51572/