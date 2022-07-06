Конец недели ознаменуется в Челябинской области 30-градусной жарой – в ночные часы температура также будет вполне летней, лишь местами сегодня ночью столбики термометров опустятся до плюс 6-ти.

«В ночь на пятницу будет 9-14, в горах и низинах – до плюс 6-ти. Днем 8 июля на Южном Урале ожидается 25-30 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы; ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами – порывы до 14 м/с», – рассказали в Челябинском Гидрометцентре.

Добавим, слабый ветер не будет справляться в полной мере с рассеиванием в атмосфере вредных веществ от автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, поэтому они преимущественно будут скапливаться в приземном слое атмосферы. В этой связи в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Сатке продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

https://dostup1.ru/society/Konets-nedeli-oznamenuetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-30-gradusnoy-zharoy_151640.html