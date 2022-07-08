В Челябинской области участились случаи вымогательства через интернет.

На Южном Урале увеличилось количество случаев вымогательства денег через интернет – злоумышленники угрожают жертвам выложить в сеть имеющиеся у них порочащие сведения.

Жители Троицка и Аргаяшского района заявили, что получили от неизвестных электронные сообщения с требованиями заплатить им. В противном случае злоумышленники угрожали распространить порочащие сведения, которые имеются в их распоряжении.

При этом, как отмечают в полиции, потерпевшие часто сами отправляют вымогателям сведения или фото личного характера. Так, магнитогорец после приватной переписки и отправки фотографий, как он думал, девушке начал получать угрозы о распространении в виртуальном пространстве порочащих его сведений. Жительница Челябинска также стала жертвой вымогателя, думая, что отправляет свои фотографии гражданину Швеции.

«Зачастую потерпевшие обращаются в правоохранительные органы спустя длительное время, опасаясь огласки, и предпочитают заплатить преступникам. При этом шантажисты продолжают требовать все новые и новые суммы. После получения переводов банковские счета и аккаунты, как правило, ликвидируются, а деньги перечисляются на другие электронные ячейки. Многие электронные адреса преступников зарегистрированы на территории иностранных государств», – рассказали в полиции.

Поэтому полицейские не рекомендую вести в интернете переписку на личные темы малознакомыми людьми, или знакомыми только по переписке, а тем более отправлять им приватное фото или видео. В случае возникновения шантажа стражи порядка советуют не удалять переписку, а обратиться в территориальный отдел внутренних дел. Именно так поступили жительницы Аши и Коркино, которых шантажировали мужчины из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Злоумышленников сумели задержать и отправить за решетку на четыре года.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-uchastilis-sluchai-vymogatelstva-cherez-internet_151676.html