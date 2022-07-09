Синоптики прогнозируют усиление жары на Южном Урале.

Жара на Южном Урале будет усиливаться – повышенные температуры продержатся в регионе до воскресенья, 17 июля.

По прогнозу синоптиков, всю неделю термометры будут показывать 28-32 градуса, а к пятнице, 15 июля, могут достичь пиковых показателей 32-35 в тени.

В понедельник, 18 июля, температура начнет понемногу опускаться до 20-22 градусов, а во вторник, 19 июля, снизится до 16-18. Но уже на следующий день начнет вновь подъем, и к концу следующей недели вновь достигнет отметки 25-27 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-usilenie-zhary-na-Yuzhnom-Urale_151722.html