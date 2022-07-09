В озерском МИФИ состоялся юбилейный выпуск.

8 июля в Озерском технологическом институте студентам вручили дипломы о высшем образовании. Поздравить выпускников пришли генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Торжественное мероприятие началось с напутственных слов директора ОТИ НИЯУ МИФИ Ивана Иванова.

Почетными гостями церемонии стали Михаил Похлебаев и Евгений Щербаков. Глава Озерского городского округа выразил мнение, что МИФИ – замечательный институт и у этого высшего учебного заведения и его выпускников прекрасные перспективы.

Много теплых слов в адрес вчерашних студентов прозвучало от преподавателей, которые передали свой опыт и знания молодым специалистам и вооружили их всеми необходимыми профессиональными навыками. А выпускники, в свою очередь, выразили слова благодарности преподавательскому составу Озерского технологического института.

В год 70-летия ОТИ НИЯУ МИФИ и 80-летия НИЯУ МИФИ стены родного альма-матер покинули 52 выпускника, (из них 10 - с «красными» дипломами) по специальностям «Приборостроение», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Химическая технология материалов современной энергетики» (зима).

Фото: https://vk.com/oti_oso

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51598/