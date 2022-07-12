Отдел ЗАГС информирует.

С 16.07.2022 г. маршрут № 196 «Озерск – Кыштым» будет ежедневно, до окончания садового сезона, осуществлять рейс от остановочного пункта «КПП № 2» на 08:50 час. до СНТ «Южное» и на 17:57 час. от СНТ «Южное» до «КПП № 2». Подробнее
В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» Подробнее