В ночь на 14 июля произойдет «грозовое» суперлуние.

В ночь с 13 на 14 июля жители Южного Урала смогут наблюдать суперлуние – по прогнозу астрономов, оно будет самым ярким в 2022 году.

Явление под названием суперлуние происходит в тот момент, когда орбита спутника Земли приближается к Земле на минимальное расстояние, а сама Луна при этом оказывается полной. Впервые термин появился еще в 1979 году, а в последние годы он набрал значительную популярность.

«Это явление станет вторым подряд после июньского суперлуния. Луна будет выглядеть почти полной во вторник, 12 июля, а в среду вечером она будет лишь на 7% больше, но при этом из-за того, что ее положение в небе будет ниже, она может казаться больше, чем обычно. Пик полнолуния придется на 21.37 среды по московскому времени», – рассказали в пресс-службе портала.

Полнолуние в июле называется «оленьим» в силу того, что в этот период у самцов оленей начинают расти рога. Кроме того, это полнолуние называют «грозовым», поскольку на это время приходятся летние грозы, а еще одно его название – «сенное» полнолуние.

https://dostup1.ru/society/V-noch-na-14-iyulya-proizoydet-grozovoe-superlunie_151819.html