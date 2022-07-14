Грозы, дожди и град: какой будет погода в Челябинской области в выходные.

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в выходные. Одновременно с жарой прогнозируют осадки, грозы и порывистый ветер. При этом ожидается, что температура воздуха будет чуть ниже, чем в предыдущие дни.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в целом по региону в субботу термометры покажут +22,+27°C, на юге — до +31°C. Прогнозируют кратковременные дожди, в северной части области осадки могут быть сильными. Местами ожидаются грозы, не исключен град.

Порывы ветра могут достигать 18 м/с, что по шкале Бофорта соответствует значению «очень крепкий», — идти против такого очень трудно.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +14,+19°C, существенных осадков не обещают. Днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Столбики термометров поднимутся до +25,+30°C. Отдельные порывы ветра будут достигать 13 м/с.

Как следует из прогноза, в понедельник на Южном Урале будет в пределах +26,+31°C, вновь не исключены кратковременные дожди и грозы.

Затем температура станет немного ниже — к примеру, в Челябинске во вторник ожидается +29°C, а в среду и четверг термометры покажут около +26°C и +25°C соответственно. В течение этого времени также возможны дожди, говорится на сайте Гидрометцентра России.

https://www.cheltv.ru/grozy-dozhdi-i-grad/