Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 11.07.2022г. по 17.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровел 1 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 18.07.2022 получили 1 прививку 42385 человек, 2 прививки – 38552 человек, ревакцинировано 14175 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51670/