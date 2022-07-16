В Озерске прошел турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.

В прошедшие выходные на пляжной площадке стадиона «Труд» состоялся турнир по пляжному волейболу среди мужских команд г. Озерска.

Несмотря на плохую дождливую погоду с утра, все участники соревнований в полном составе собрались на площадке. Всего было заявлено шесть команд, которые были поделены на две подгруппы.

В финале были разыграны призовые места и выявлены победители. Наряду с ветеранами в соревнованиях приняли участие и молодые представители волейбола. В итоге места распределились следующим образом:

1 место – Гаврилов Алексей/Левковский Влад

2 место – Андреев Илья/Оя Андрей

3 место – Сербин Вадим/Волков Максим

Федерация волейбола благодарит всех участников турнира, судей и болельщиков, особую благодарность выражает МБУ «Арена» за организацию соревнования и Управлению по ФКиС за предоставленные призы.

Информация МБУ «Арена».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51674/