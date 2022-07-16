В Кыштыме заработал новый ФОК.

В Кыштыме заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс – спортивный объект торжественно открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поздравил жителей города с появлением еще одного социально важного объекта, который сделает здоровый образ жизни еще ближе к людям.

ФОК стал структурным подразделением Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Русскую медную компанию), был возведен в кратчайшие сроки: за 10 месяцев вместо плановых 15-ти: первый камень в его основание был заложен в октябре 2021 года, а 17 июля 2022 года, в профессиональный праздник металлургов, состоялось торжественное открытие уникального спортивного объекта. Окончание его строительства стало главным подарком к 265-летию предприятия.

«Год назад, когда я был здесь, в Кыштыме, даже не верилось, что через год мы откроем новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня это происходит, и это по-настоящему здорово! В нашем регионе большой запрос на спорт. Я помню, когда мы в конце 2019 года запустили ледовый дворец, какая была реакция от жителей. Востребованность спортивных объектов достаточно высока. Новый ФОК – это уникальный спортивный объект в целом для нашего региона. Я думаю, он будет пользоваться огромной популярностью», – отметил перед разрезанием красной ленточки Алексей Текслер.

О возможностях нового спорткомплекса Агентству новостей «Доступ» рассказал его директор Алексей Могильников: «Площадь ФОКа – более 2 тыс. квадратных метров, здесь созданы все необходимые условия для занятий волейболом и баскетболом, мини-футболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием.

Скалодром – профессиональный, его площадь составляет 170 кв. метров, и он подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов, там есть дистанции как на скорость, так и на сложность. Зал для игровых видов спорта раньше был очень маленький, сейчас – стандартный, 40 на 24 м (с зонами безопасности). Также в комплексе будет работать сухая сауна – это необходимое условие для грамотного обеспечения восстановительного процесса для спортсменов. Наверху есть конференц-зал, где можно проводить теоретические занятия, и он же будет трансформироваться в электронный тир – будем убирать столы и можно будет проводить стрельбы», – рассказал, Алексей Могильников.

Он признался, что пуск спорткомплекса для него, как для бывшего спортмена (11 лет отдано мини-футболу), – событие очень волнительное. «Перед стартом есть некое волнение, и понимание, что предстоит еще огромная работа по “прохождению дистанции”, но это понятная и нужная работа –на благо детей, жителей Кыштыма и за здоровый образ жизни», – добавил директор ФОКа.

Проходимость нового комплекса составит до 80 человек в час, работать он будет ежедневно с девяти утра до десяти вечера. Таким образом, нетрудно посчитать, что в год ФОК сможет принять порядка 200-250 тыс. человек.

Одним из самых активных посетителей нового спортобъекта рассчитывает стать 71-летний легкоатлет Владимир Хорошенин: «Я очень доволен! Мы, кыштымские спортсмены-ветераны, были на закладке первого камня, и сказать честно, сомневались, успеют ли, правда ли построят такой большой комплекс за 15 месяцев. А вот на тебе – выполнили и перевыполнили, слово сдержали! Для города это очень хорошо. А то, что здесь, у нас, в Нижнем Кыштыме, появился такой дворец спорта, просто здорово. Мы, наша группа здоровья, говорим огромное спасибо. Мы обязательно сюда придем, нам на лавочках сидеть и обсуждать болезни некогда!»

Добавим, новый объект, вписан между Домом культуры металлургов и храмом Николая Чудотворца. Современное красивое здание закольцевало главную площадь микрорайона и, вместе с Домом культуры и храмом, стало его своеобразным центром притяжения со всеми возможными составляющими: духовной, культурной, спортивной. Немаловажно, что ФОК разместился в нескольких десятках метров от остановок общественного транспорта, что делает его максимально доступным для всех жителей города.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-zarabotal-novyy-FOK_151976.html