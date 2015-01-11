Карабаш отпраздновал 200-летие.

Плавающий светомузыкальный фонтан, новое пожарное депо, воскресная школа в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста – и это далеко не полный список подарков, которые Карабаш (Челябинская область) получил ко Дню металлурга и своему двухсотлетию. Дарили подарки градообразующее предприятие «Карабашмедь», Русская медная компания и губернатор Алексей Текслер.

Глава Челябинской области принял участие в церемонии открытия нового здания 72-й пожарно-спасательной части. Это событие, без преувеличения, знаменательное не только для жителей города, но и всего региона: сделан еще один шаг на пути обеспечения безопасности южноуральцев, их защищенности от рисков и угроз различного характера.

«Современное депо даст возможность прикрыть от огня город, социальные учреждения, курортную часть озера Увильды. Спасатели часто выполняют задачи, связанные с угрозой для жизни, поэтому создание условий для работы, для отдыха так важно. Уверен, что оперативная обстановка будет улучшаться. Хотел бы также поблагодарить наших спасателей за то, что в самых непростых ситуациях вы всегда первые приходите на помощь. Мы гордимся вами», – обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Подразделение является единственным аварийно-спасательным формированием на этой территории. В зоне реагирования 10 населенных пунктов, 3,5 тыс. индивидуальных и многоквартирных домов, в которых проживают более 12 тыс. человек, 35 объектов социального значения (образовательные учреждения, больница, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря) и градообразующее предприятие «Карабашмедь». С введением в эксплуатацию нового здания решать вопросы реагирования будет значительно проще.

«Сегодня для личного состава и всех нас настоящий праздник. Подразделение обрело свой новый дом, построенный на берегу городского пруда, в таком живописном месте. Здесь созданы замечательные условия для службы, профессиональной подготовки. Выражаю благодарность губернатору Челябинской области, Русской медной компании и всем, кто принимал участие в создании и реализации этого важнейшего проекта», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Юрий Буренко.

Как рассказали в пресс-службе главка МЧС, только с начала текущего года личный состав подразделения более 50 раз выезжал на тушение возгораний в быту и природной среде, ликвидацию последствий дорожно-транспортных и иных происшествий. Достойно несли службу сотрудники МЧС и в предыдущие годы, когда на их долю выпали крупные пожары в сернокислотном и металлургическом цехах, на складе войсковой части, на очистных сооружениях городского водоканала.

С 2007 года подразделение размещалось в здании 1980 года постройки, которое нуждалось в капитальном ремонте и не позволяло полноценно организовать несение караульной службы. Отсутствовала и территории для учебно-тренировочных объектов.

Сегодня эта страница перевернута. Решение о строительстве комплекса зданий принято в 2021 году. Новое депо на четыре машиновыезда отвечает всем современным требованиям, оснащено необходимой техникой и оборудованием.

Созданы все условия для повышения профессиональных навыков, так построены теплодымокамера и учебная башня для занятий пожарно-спасательным спортом. Имеются помещения для обслуживания и ремонта техники. Все эти меры позволяют на качественном уровне выполнять поставленные перед коллективом задачи. В строю 53 человека, готовых в любой момент выехать по сигналу тревога и оказать всю необходимую помощь.

«Мы видим, как в последние годы меняется город, и замечательный подарок к 200-летию Карабаша – это обновление городских пространств и строительство новых домов. Появились площадь, скверы, спортивные объекты. Практически отремонтированы все детские сады, строятся новые. Люди радуются, что живут в таком красивом месте, и я радуюсь с ними вместе», – отметил Алексей Текслер, побывав в новом заведении общепита. Впрочем, такое казенное название не слишком подходит душевному семейному кафе-пекарне с уютным названием «Плюшки-ватрушки», которое открылась в новом жилом квартале Карабаша в первых числах июля.

- По запаху чувствуется, что плюшки-ватрушки… – пошутил глава региона, зайдя в окутанную хлебными ароматами пекарню. – Сами-то свою продукцию пробуете?

- Конечно. А что, заметно? – смутился шеф-повар Павел Харевич.

- В том-то и дело, что незаметно! Вот и интересуюсь, – ответил Алексей Текслер.

А попробовать в кафе действительно есть чего: «У нас представлена кулинария, выпечка, хлеб, который делаем по технологии холодного брожения и длительного тестоведения – получается твердая корочка и нежный мякиш. Наше коронное блюдо – это круассаны. Для них используем самое лучшее масло, какое только можно найти в России, за счет этого получается очень вкусно. Круассаны будут изюминкой нашего заведения. Также представлена кулинарная продукция, чтобы любой желающий мог зайти и в течение 20-30 минут перекусить», – рассказал шеф пекарни.

- Не знаю, можно ли по протоколу, но разрешите попробовать? Такие запахи аппетитные! – попросил разрешения губернатор, за что и был вознагражден фирменными круассанами с различными начинками.

После легкого перекуса глава региона осмотрел текущий этап строительства бассейна, строительство которого началось в декабре 2021 года за счет средств инвестора – ПАО «РМК». Сейчас на объекте идут внутренние и наружные отделочные работы, введение в эксплуатацию запланировано в 2023 году. В бассейне запланировано организовать бесплатные спортивные секций среди различных категорий и групп населения по силовым видам спорта и плаванию, а также открытие групп здоровья для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, запланировано привлечение высококвалифицированных специалистов по плаванию в рамках реализации программы «Земский тренер».

Еще один подарок от РМК – помещение воскресной школы при храме святителя Иоанна Златоуста. До сих пор, по словам настоятеля отца Александра (Сабитова), занятия более чем для трех десятков детей и взрослых проходили в цокольном помещении храма. Теперь все кружки с комфортом размесятся в новом здании.

«В воскресной школе идут занятия по актерскому мастерству, изобразительному искусству, по музыке – детский хор всегда готовит выступления на Рождество, к Пасхе, изучаем Закон Божий. Есть кулинарный и шахматный клубы, клуб любителей астрономии, мастерская ремесел и многие другие. Преподаватели – из числа прихожан. Сейчас будем думать о расширении. Игорь Алексеевич (Алтушкин. – Прим. АН «Доступ») пообещал помочь с закупкой всего необходимого», – с благодарностью рассказал губернатору отец Александр.

В завершение визита, поздравляя карабашцев с Днем металлурга и Днем города с главной сцены, губернатор выразил уверенность в хорошем будущем муниципалитета: «Совсем недавно Карабаш был умирающим городом, но сейчас все изменилось. Мы делаем все каждый день, чтобы Карабаш стал лучше. Занимаемся благоустройством, строим новые дома, детские сады. Я уверен, что скоро Карабаш станет лучшим малым городом нашей страны!».

https://dostup1.ru/society/Karabash-otprazdnoval-200-letie_151984.html