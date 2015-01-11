Жителю Озерска вынесли приговор за гибель пассажирки в «пьяном» ДТП.

В Аргаяше вынесли приговор жителю Озерска за совершение «пьяного» ДТП, в котором погибла его пассажирка.
Авария произошла год назад, в июле 2021. «В утреннее время нетрезвый обвиняемый, ранее лишенный прав за отказ от медосвидетельствования, управлял автомобилем ВАЗ-21093. На автодороге Аргаяш – Новогорный – ТЭЦ Аргаяшского района мужчина 1987 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет с опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП 57-летняя знакомая водителя получила смертельные травмы, 34-летней сожительнице был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома ключицы и рвано-ушибленных ран, выразившихся в неизгладимом обезображивании лица», – рассказали в прокуратуре.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца колонии-поселения, также она на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
https://dostup1.ru/society/Zhitelyu-Ozerska-vynesli-prigovor-za-gibel-passazhirki-v-pyanom-DTP_152014.html