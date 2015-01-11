Детский эколого-биологический центр получил подарки от «Маяка».

16 июля из республики Беларусь в ДЭБЦ были доставлены два выездковых седла «Пегас», одно выездковое седло «Диамант», а также специализированная упряжь.

О важности приобретений рассказала Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ:

- В ДЭБЦ в этом учебном году занимались по дополнительным адаптированным программам «Иппотерапия» и «Адаптивная спорт-терапия для детей с ОВЗ» свыше 20 детей-инвалидов. Иппотерапия делает возможным частичное восстановление самых разных функций, утерянных из-за ряда заболеваний – аутизма, ДЦП, сколиоза и других сложных нарушений опорно-двигательной системы. Занятия, которые проводят педагоги лаборатории «Коневодство и ветеринария» по этим программам, дают положительные результаты не только в процессе реабилитации, но и помогают подготовить наших воспитанников к всероссийским, региональным соревнованиям. В этом году Григорий Беспалов (педагог Мордавец Т.А.) в составе областной сборной стал бронзовым призером Всероссийской специальной олимпиады по конному спорту в г. Москве.

Но для занятий иппотерапией надо иметь не только лошадь, манеж, но и

приспособления, специальную экипировку для обеспечения правильной посадки, мышечной релаксации наездников. Последний раз новое седло для инвалидов было куплено ДЭБЦ 14 лет назад. В инваспорте упряжь для лошадей тоже нужна особая. Такая амуниция из натуральной кожи шьется в Беларуси и только на заказ.

К большой нашей радости помощь ДЭБЦ оказало ФГУП «ПО «Маяк». В рамках благотворительной поддержки нам были выделены средства на приобретение необходимых предметов конского снаряжения.

Добрые дела не остаются незамеченными - они вселяют надежду на лучшее будущее для наших детей и горожан. Специальное оснащение для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ позволит увеличить количество наших «особенных» воспитанников и даст возможность для их реабилитации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51689/