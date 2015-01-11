О несанкционированном запуске над местами массовых мероприятий квадрокоптеров и дронов для видеосъемки.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

УМВД России по ЗАТО г.Озерск рекомендует в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан отказаться от использования квадрокоптеров и дронов для видеосъемки при проведении массовых мероприятий, а также на прилегающей территории.

Самовольное использование лицом воздушного пространства является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная (статья 11.4 КоАП и статья 20.2 КоАП РФ) и уголовная ответственность (статья 271.1 УК РФ).

При несанкционированном запуске над местами массовых мероприятий беспилотное воздушное судно будет подлежать конфискации. Сам полет полиция может прекратить с применением специальных технических средств, причинив технические повреждения или уничтожив его.

Кроме того, нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) в соответствии со статьей 20.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51692/