На Южном Урале ожидается понижение температуры до +5 и ливни.

В период с 4 по 17 июля 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За прошедшие две недели бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 627 раз, из них 47 – ложные. Подробнее