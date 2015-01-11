На Южном Урале ожидается понижение температуры до +5 и ливни.

В ближайшие ночи погода может проверить жителей Челябинской области на прочность – синоптики прогнозируют после заката солнца понижение температуры до 10-15 градусов, а в низинах – до плюс 5.
При этом вплоть до субботы, 23 июля, по ночам местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Что касается дневной температуры, до она будет колебаться в пределах 22-28 градусов, но при ветре 4-9 метров секунду с порывами до 15-16 м/с.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-ponizhenie-temperatury-do-5-i-livni_152078.html