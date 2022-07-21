Медики рекомендуют: избегайте контактов с дикими животными.

Новый случай бешенства у диких животных зарегистрирован в Озерском городском округе в июле текущего года.

По донесению МРУ №71 ФМБА России 30 июня 2022 года на территории личного садового участка одного из СНТ Озерска двоих человек (взрослого и ребенка) укусил лесной ёж, с которым они игрались и пытались покормить. В тот же день пострадавшим была оказана медицинская помощь в ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России и начат полный курс лечебно-профилактической иммунизации, который продолжается и по настоящее время.

14 июля 2022 г. у отловленного ежа был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай бешенства.

Это уже второй случай регистрации бешенства у диких животных в Озерске. В мае аналогичный случай произошел во дворе дома по ул. Монтажников. Тогда ребенка укусила бешеная крыса.

Уважаемые жители округа! Особенно родители! Будьте бдительны и внимательно следите за детьми. Не делайте этого сами и запретите детям близко подходить к диким или безнадзорным животным, не надо пытаться их поймать или покормить. Особенно вызывают подозрения дикие животные, которые сами идут на контакт с людьми, подходят близко к жилым помещениям.

Бешенством могут болеть любые теплокровные животные, в том числе и домашние. Обращаемся ко всем владельцам домашних животных - своевременно ставьте прививки от бешенства своим питомцам. Обезопасьте себя и окружающих от возможных последствий укуса. Челябинская область и Озерский городской округ стабильно являются угрожаемой территорией по бешенству.

Если вы или ваш ребенок пострадали от укуса животного, даже если ранка или царапина небольшие, или слюна животного попала на слизистую оболочку, в ранку на коже, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью: в дневное время – в поликлиники округа, в вечерние и ночные часы – в приемное отделение Городской больницы.

Помните, что укус бешеного животного может быть смертельно опасен для человека.

Информация предоставлена пресс-службой ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51710/