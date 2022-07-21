Ремонт наружных сетей идет по ускоренному графику.

Глава округа Евгений Щербаков дал поручение коммунальным службам сократить сроки устранения утечек на наружных сетях водоснабжения.

– ММПКХ разработан график, в который входят объекты, требующие ремонта. Например, в районе ул. Набережной, 47 работы будут завершены уже на этой неделе. В районе военкомата, на водоотводном колодце в сторону ул. Мишенкова постараемся устранить утечку также в ближайшие сроки. На пересечении ул. Мишенкова – ул. Колыванова срок окончания ремонта запланирован на 28 июля. На б. Гайдара, возле магазина №35, работы завершим до 01 августа. По ул. Набережной,4 срок установлен до 15 августа, но, я думаю, мы справимся с задачей уже к началу следующего месяца, – прокомментировал ситуацию директор ММПКХ Сергей Бердников.

Отметим, что этим летом в ходе планового ремонта за счёт средств бюджета округа был заменен участок теплосети, который проходит под площадью имени Б.В. Броховича, за счёт средств ММПКХ работы по ремонту сетей выполнялись не только в Озерске, но также в посёлках Метлино и Новогорный.

Инженерные сети округа в настоящее время требуют многомиллионных капитальных вложений, поэтому в этом году администрация округа подала заявку в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование ремонта наружных сетей водоснабжения и канализации (наиболее проблемных участков), чтобы в следующем строительном сезоне приступить к работам. Объемы предстоящего ремонта будут зависеть от величины выделенных средств.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51719/