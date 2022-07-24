Хоккейный клуб «Металлург» начал подготовку к новому сезону.

Это как встреча одноклассников после летних каникул. Все спешат рассказать как провели лето. У Андрея Чибисова, оно, похоже, было веселое, потому что товарищей по команде веселил. Так «Металлург» вышел из отпуска и сразу приступил к тренировкам.

«Итак, держим на прямых руках. Присели, подкинули, опять сели, вытолкнули. Поехали».

Упражнения может быть не самые легкие, но хоккеист, даже после отпуска выполняет их запросто. В расположении команды почти все игроки — за исключением Лайпсика и Кошечкина. Они приедут в течение двух-трех дней.

А вот коллега Василия — Эдди Паскуале уже здесь. Их вратарский тандем с Кошечкиным может стать одним из самых сильных в новом сезоне.

«Лично с Василием не знакомы, еще не встречались, пересекались, когда был мой первый сезон в Казахстане, мы играли в плей-офф. Я знаю, что у него все мыслимые и немыслимые рекорды в лиге. Так что будет очень интересно с ним поработать», — комментирует Эдвард Паскуале, вратарь ХК «Металлург».

Эдвард Паскуале один из новичков межсезонья. Основная задача селекции клуба- сохранить свой боевой состав. В линии нападения это удалось на 100%, но серьёзно обновилась линия защиты: ушли Дронов, Хультстрем, Пашнин. На их место подписали молодых и талантливых игроков Хохлова, Еременко и Орехова.

«Два хоккеиста, это Орехов и Ерёменко, они молодые парни, но уже твердые игроки своих сборных — Казахстана и Белоруссии. Илья Хохлов — это лучший игрок «Северстали» в том году был по игре в большинстве среди защитников, поэтому это тоже хорошее усиление», — комментирует Сергей Гомоляко, спортивный директор ХК «Металлург.

Тренировочный процесс в самом разгаре, календарь игр сезона опубликован. Поэтому Илья Воробьев уже сейчас определяется со стратегией подготовки до последних игр сезона.

«Если честно, больше всего меня волнует это вот концовка именно. Там где 5 игр за 10 дней и хорошие игры, а потом через 2-3 дня плей-офф. Ну а в остальном что есть, то есть. Мы никак повлиять на календарь не можем, раньше там были года, когда можно было что-то просить и там меняли, была возможность. Сейчас, в данный момент, её нет и ориентируемся на тот календарь, который у нас есть,», — говорит Илья Воробьёв, главный тренер ХК «Металлург».

24 июля хоккеисты улетают в Минск на сборы, которые пройдут до 4 августа. А затем команда примет участие в трех предсезонных турнирах. Первый матч в шестнадцатом по счету сезоне КХЛ «Металлург» проведет в Москве против ЦСКА. Игра пройдет 1 сентября.

https://www.cheltv.ru/hokkejnyj-klub-metallurg-nachal-podgotovku-k-novomu-sezonu/