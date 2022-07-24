Клиническая больница №71 приглашает взрослое население Озерского городского округа пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в 2022 году

Каждый гражданин может проверить своё здоровье абсолютно бесплатно. Для этого ему нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Для чего необходимы диспансеризация и профилактический медицинский осмотр?

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр позволяют достигнуть сразу нескольких целей:

- выявить на ранних стадиях хронические заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития;

- определить группу состояния здоровья и необходимые лечебно-профилактические мероприятия для граждан с выявленными заболеваниями и факторами риска их развития;

- провести профилактическое консультирование гражданам с выявленными заболеваниями;

- определить группу диспансерного наблюдения граждан с выявленными заболеваниями.

Важной особенностью диспансеризации является усиление ее профилактической направленности - проведение профилактического консультирования всем гражданам, дифференцированно в зависимости от результатов обследования.

Кто имеет право на диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в 2022 году?

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, начиная с 18 лет и до 39 лет включительно. С 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно, пациент имеет право выбора: пройти дополнительную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

В 2022 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983; с 1982 по 1932.

Профилактический медицинский осмотр в 2022 году могут пройти граждане 2003, 2002, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 1988, 1987, 1985, 1984 годов рождения.

Ежегодно вне зависимости от возраста вправе пройти диспансеризацию инвалиды и участники Великой Отечественной Войны. Согласно приказу Министерства здравоохранения России от 13 марта 2019 г. №124н диспансеризации подлежат инвалиды и участники Великой Отечественной Войны и лица приравненные к ним; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой Войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.

Где можно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр?

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся в медицинской организации, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи. Для жителей города Озерска – это городская поликлиника №1 (ул. Октябрьская, 17). Для жителей поселка Новогорный – городская больница №2. Для жителей поселка Метлино – участковая больница №2.

Желающим пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в городской поликлинике №1 следует обратиться через регистратуру в Кабинет медицинской профилактики №603 с 08.00 до 19.00 ежедневно в рабочие дни и в субботу с 08.00 до 14.00.

Запись в Кабинет медицинской профилактики также доступна на сайте ФГБУЗ КБ №71 - и через инфоматы в любом подразделении Клинической больницы №71.

Уважаемые жители округа! Приглашаем вас пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Берегите свое здоровье!

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51737/