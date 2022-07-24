Определены победители летнего этапа конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской области.

По решению конкурсной комиссии 80 проектов некоммерческих организаций Челябинской области получат финансирование Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Реализация инициатив начнётся с августа 2022 года.

Один из победителей - проект «Сердце поселка Метлино». Благодаря его реализации в поселке Метлино Озерского городского округа будет проведен комплекс мероприятий в сфере культуры, объединяющий изобразительное искусство, народные промыслы, концертные программы и др. В рамках проекта для создания высокохудожественных муралов приглашен художник с мировым именем Тимур Абдуллаев. По замыслу авторов, созданные муралы будут воспитывать уважение и любовь к культуре, изменят облик посёлка в целом. Также будет проведен ряд массовых мероприятий, таких как «Вечер под гитару», «Танцевальный марафон для молодежи» и других.

Кроме того, на территории Озерского городского округа будет реализовываться еще один проект-победитель – «КИТ: культура, инклюзия, творчество», инициированный Челябинской областной организацией Всероссийского общества слепых. Целью проекта является повышение качества жизни инвалидов по зрению и уровня их интеграции в общество посредством социокультурной реабилитации и современных инклюзивных практик.

Поздравляем инициаторов проектов «Сердце поселка Метлино» и «КИТ: культура, инклюзия, творчество» с победой в конкурсе и желаем успехов в их реализации!

Полный список победителей опубликован на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51739/