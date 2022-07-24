Фестиваль «Наш мир-2022»: творчество помогает забыть о проблемах.

23 июля в парке культуры и отдыха состоялся фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир-2022». Он объединил порядка 90 участников – озерчан и делегации из нескольких городов Челябинской области.

Фестивальной площадкой стал парк культуры и отдыха, где на сцене у главного входа выступили вокалисты, танцоры и чтецы; рядом в формате мастер-классов своими секретами поделились умельцы-золотые руки: резьба по дереву, ткацкое дело, гончарное мастерство – эти народные промыслы вызвали неподдельный интерес у гостей мероприятия.

- Наш фестиваль традиционный, но во время пандемии не проводился. Чувствуется, что все соскучились по выступлениям и дружескому общению, потому что такого количества заявок, как в этом году, мы еще не получали. К нам приехали инвалиды из городов: Челябинск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Касли, Кыштым, Сатка. Получилась очень интересная программа – и по исполнительскому уровню, и по разнообразию жанров, - по мнению председателя озерского отделения ВОИ, депутата Собрания депутатов Озерского городского округа Юрия Халикова среди людей с ограниченными возможностями здоровья очень много талантливых людей, им просто необходимо проявлять себя, получать отклик окружающих на свое творчество. – По своей сути, фестиваль не предполагает соревновательного подхода, он преследует иные цели. Было радостно видеть, что наши самодеятельные артисты не стеснялись выступать, а посетители парка – зрители очень тепло их поддерживали.

Озерское отделение ВОИ благодарит МБУ «ПКиО» и индивидуального предпринимателя Ситдикову А.Р. за поддержку и содействие в организации фестиваля.

Фото Александра Абросимова, Юрия Халикова, МБУ «ПКиО».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51736/