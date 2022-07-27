6 августа на территории поселка Метлино пройдет первый в Челябинской области крупный этнофестиваль национальных культур народов Южного Урала.

Программа фестиваля «NEWFEST «ZAMAN» обширна и интересна: солисты и участники вокальных, инструментальных и хореографических коллективов конкурса «Туган як», для которых родные мелодии и национальная поэтическая лирика прошлого и современности были и остаются главным жизненным увлечением, ярко продемонстрируют свои таланты на сцене.

Участники шествия «Картония» изготовят костюмы, с которыми пройдут в них под музыкальное сопровождение по главной улице поселка во главе с Королем Картония.

Одним из ярких событий станет национальная выставка-ярмарка этно-брендов «Красота неописуемая», а также конкурс по национальной кухне народов Челябинской области «Йола кулинар» с последующей дегустацией блюд.

Участники команд «ZAMAN-квест» будут соревноваться в различных национальных эстафетах и конкурсах, будут открыты «Театральная площадка», а самые юные гости фестиваля не будут скучать на «Детской площадке».

Вечером, в праздничном гала-концерте на большой сцене пройдет награждение победителей конкурсов всех площадок и выступление гостевых коллективов, а финальным аккордом фестиваля станет запуск фонариков в воду озера Кожакуль и пиротехническое шоу.

Директор Культурно-досугового центра Виктор Кудревич:

- В Год народного искусства и культурного наследия этно-фестиваль «NEWFEST «ZAMAN» обещает стать одним из ярчайших событий. Его проведение создаст условия для культурного обмена, приобщит детей и молодежь, проживающих на территории поселка Метлино, к своей культуре, традициям и внесет огромный вклад в развитие и сохранение национальной культуры на территории Озерского городского округа.

В реализации проекта задействованы волонтерские организации: «Добровольцы Творчества», ОТИ НИЯУ МИФИ, «Волонтеры Победы», «Волонтеры Росатома» (ФГУП ПО "Маяк») и «Хутор «Озерский» ОКВ (Оренбургского Казачьего Войска).

- Это будет первый фестиваль в Челябинской области с новыми направлениями, мастер-классами, и, конечно, массовым шествием «Картония»- говорит автор проекта, руководитель автономной некоммерческой организации «Пространство» Евгения Плыгина.

Проект реализуется при поддержке Президентского гранта фонда культурных инициатив, администрации Озерского городского округа, Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа, «Культурно-досугового центра», ЧООО «Башкирский курултай», ЦК «Пространство».

Партнеры фестиваля:

- Главное управление молодежной политики Челябинской области,

- Башкирский центр «Уралым»,

- Союз башкирской молодежи Челябинской области,

- ЧООО «Башкирский народный центр»,

- ФГУП ПО «Маяк»

- партия «Единая Россия»,

- Продюсерский центр «Йондоз»,

- портал ozersk74.ru,

- Озерский Театр драмы и комедии "Наш дом"

- театр кукол «Золотой петушок»

- МБУ ПКиО

- медиастудия «Добровольцы творчества»,

- «Уральские кабельные сети»,

- рекламное агентство «MAXIMA»,

- онлайн-издание «Хорошие новости»,

-1-й областной ТВ-канал,

- медиа-холдинг «Гранада Пресс»,

- продюсерский центр «NEXT»,

- «Русское радио»,

- база отдыха «Онисовка».

Краткая история: по материалам озерского краеведа Владимира Устюжанина, поселок Метлино(ранее назывался Верхтечинское) имеет богатую историю; башкирское поселение в верховьях Течи существовало давно.

В 1778 году С.И. Метлин купил у башкир 7000 десятин земли и перевёл туда своих крестьян из Пензенского уезда.

Позже наследниками Метлина земля была продана, переходила от одних хозяев другим, и в 1859 году владельцем имения стал горный инженер, управляющий Сысертскими заводами

К.И. Кокшаров. Константин Иванович построил в Метлино две мельницы, красивую большую церковь, Господский дом с верандами и ротондой на другом берегу пруда.

История поселка Метлино – это часть истории Озерского городского округа, который занимает особое положение в сегменте Южного Урала.

Будучи закрытым территориальным образованием, данная территория исконно принадлежала башкирским племенам, проживающим в восточном Зауралье. Именно поэтому местом проведения фестиваля был выбран поселок Метлино.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51767/