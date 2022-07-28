Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений и заявлений в полицию.

Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник внутренней службы Алик Ишбулатов разъясняет, что прием заявлений и сообщений осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме оперативным дежурным по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43 вне зависимости от места и времени совершения противоправного деяния, а также полноты имеющихся у заявителя сведений.

Также можно обращаться в случае совершения противоправных деяний в отношении заявителя, в любой орган внутренних дел независимо от местонахождения как лично, так и по телефонам 02, 102, 112, +7 (35130) 2-50-85 (с мобильного телефона), а также подавать заявления в письменном или электронном виде (https://74.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main ).

Обращаем внимание заявителей, что за заведомо ложный донос о совершенном преступлении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При подаче заявления или сообщения необходимо указать свои данные: фамилию, имя и отчество, адрес проживания, для направления уведомления о принятом решении, а также телефон, по которому можно связаться с заявителем. Кратко изложить суть обращения. После проведения соответствующей проверки заявитель будет уведомлен письменно о принятом по его заявлению решении, которое может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Не следует обращаться в органы внутренних дел за справочной информацией, не входящей в компетенцию ОВД.