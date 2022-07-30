Сообщение от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.07.2022г. по 31.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник внутренней службы Алик Ишбулатов разъясняет, что прием заявлений и сообщений осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме оперативным дежурным по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43 Подробнее
В ближайший час и до конца суток 1 августа, ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более.