Театр «Наш дом» вновь принял под свое крыло молодых артистов.

Труппа Озерского муниципального театра драмы и комедии пополнилась выпускниками актерского отделения Челябинского государственного института культуры.

Никита Микитюк, Софа Воронкова и Владислав Юдин, едва покинув уютную студенческую скамью, окунулись в гущу событий, попали, что называется «с корабля на бал». Их сразу же начали загружать работой.

Владислава и Никиту вводят на роли Попугая и Удава в сказку «Зарядка для хвоста», которая пройдет 7 августа в Летнем театре. Софа, тоже в Летнем театре, сыграет роль ежика в спектакле «Давай дружить, Ромашка!». Но настоящим подарком судьбы станет участие молодых артистов в спектакле «Космос», которым откроется юбилейный сезон, и работа с талантливым московским режиссером Викторией Печерниковой.

В своем первом интервью в Озерске выпускники ЧГИК признались, что пришли в творческую профессию вопреки ожиданиям своих родных, учиться им было очень интересно, и в театре их приняли радушно.

Софа Воронкова:

- Нам говорили, что театр хороший, открыт к творчеству. Когда приехали, так и оказалось. Закрытость города не ощущается, роскошная природа, невероятный воздух.

В своих творческих стремлениях молодые артисты себя не ограничивают и хотели бы сыграть много интересных ролей, например: Кота в пьесе Шварца «Дракон», героя современной пьесы «Соглядатай», Эркюля Пуаро (Никита Микитюк), героинь из пьес Сигарева, Вырыпаева и Феклу Ивановну из «Женитьбы» Гоголя (Софа Воронкова), злодея из сказки (Владислав Юдин).

На фото: Никита Микитюк, Софа Воронкова и Владислав Юдин (слева направо).

Источник: https://teatr-ozersk.ru.