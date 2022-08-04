Сотрудники Госавтоинспекции Озерска проведут профилактическую акцию «Автобус».

8 августа на территории Озерского городского округа стартует профилактическое мероприятие «Автобус». Цель проводимого мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, устранение причин и условий, способствующих их совершению, исключение из транспортного потока автобусов, не отвечающих требованиям технических регламентов.

В рамках профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки автобусов, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок.

Инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, техническое состояние автобусов, наличие тахографов на автобусах, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров и перевозки по заказу.

При проведении мероприятий особое внимание будет уделяться легальности деятельности по осуществлению пассажирских перевозок. Инспектора ГИБДД будут проверять наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, при помощи считывания данных с тахометров автобусов.