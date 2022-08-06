Дым от природных пожаров на территории ХМАО добрался до Урала.

Дым от природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе добрался до Челябинской области – в ХМАО ввели режим ЧС.

По информации Челябинского ЦГМС, неблагоприятные метеорологические условия в столице Южного Урала сложились из-за присутствия в нашем регионе антициклона, который ослабил ветер и создал застойные явления, что способствовало скоплению загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферном воздухе. В связи с этим дым может частично проникать на территорию Челябинской области.

Сегодня, 8 августа, в 5 часов утра отмечали туман в окрестностях станции в Нязепетровске, дымка была в Аргаяше и Бродокалмаке; в 8 и 11 часов отмечена дымка в Троицке. С утра на неприятный запах гари и густой смог жалуются жители Челябинска.

При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, на территорию Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Dym-ot-prirodnyh-pozharov-na-territorii-HMAO-dobralsya-do-Urala_152667.html