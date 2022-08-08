Намечается тенденция к увеличению числа заражений коронавирусом.

Специалисты Межрегионального управления №71 ФМБА России информируют, что в России идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в стране показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек вырос на 49,2 %, превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 15 регионах страны.

Значительный рост инфекции отмечается в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Псковской, Ульяновской, Тульской, Липецкой областях, Республиках Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и других регионах. Рост инфицированных COVID-19 начался в Дагестане, Самарской, Саратовской, Пензенской и других областях, а также в Республике Крым и Севастополе. Новая волна коронавирусной инфекции начинает формироваться в Санкт-Петербурге, где ежедневно число случаев заболевания увеличивается в среднем на 1700 человек.

У заболевших преобладает штамм «стелс-омикрон», им болеют 95 % зараженных. По мнению эпидемиологов, рост связан со снижением коллективного иммунитета до 16,5 %. Осенью специалистами ожидается новая вспышка сразу двух инфекций: гриппа и COVID-19. Заражение двумя серьезными инфекционными заболеваниями может явиться дополнительным ударом для организма заболевшего, в частности негативно повлиять на работу его иммунной системы.

В Озерском городском округе пока нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, но намечается тенденция к увеличению числа заражений. Специалисты Межрегионального управления №71 ФМБА России напоминают, что для снижения рисков заболеваемости COVID-19 гражданам (особенно из групп риска) рекомендуется использовать маски в общественных местах и в транспорте, а также средства для дезинфекции рук. Рекомендуем гражданам пройти ревакцинацию, а тем, кто не сделал прививку от COVID-19 – вакцинацию.

Информация МРУ №71

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51883/