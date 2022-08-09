В поселке Метлино прошла Всероссийская акция «Вода России».

Экологическое мероприятие состоялось 9 августа при поддержке отдела охраны окружающей среды и службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа.

- В нашей школе большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни и экологическому воспитанию учащихся. Мы все - учителя, дети и родители - в тесном сотрудничестве с администрацией Озерского городского округа принимаем участие в различных акциях и творческих конкурсах экологической направленности, – говорит педагог МБОУ СОШ № 35 Альбина Шамуратова.

Даниэль Кадыров, ученик МБОУ СШО № 35 отмечает:

- Мы живем в красивой местности, около озера Кажакуль. Мы любим свой поселок Метлино и с радостью принимаем участие в экологических акциях, ведь жить в чистоте гораздо лучше и приятнее.

Родители присоединились к ученикам и учителям - эта поддержка очень необходима. Любое совместное мероприятие объединяет, делает сильнее самих участников и дарит отличное настроение от проделанной работы: приятно видеть чистые берега.

Эмилия Гатаулина обратилась к жителям поселка:

- Любите родную природу, озера леса и поля, ведь это же наша с вами Земля. Все в наших руках!

Информация отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51885/