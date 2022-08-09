Молодежь поселков Новогорный и Метлино первыми приняла участие во Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух!».

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в лице офиса федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» продолжает внедрение массовых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек у населения.

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух!» направлена на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. В рамках акции предлагается:

- начать использовать альтернативные способы передвижения по городу на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, ролики и прочее);

- фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираю чистый воздух.

- Мы любим наш поселок и знаем, как важен чистый воздух! Молодое поколение выбирает экологический вид транспорта, к тому же мы еще очень любим спорт, а велосипед позволяет держать себя в отличной спортивной форме, - говорит Алина Клинг, обучающаяся в объединении «Содружество активных детей» пос. Новогорный

Жительница пос. Метлино Гульнара Маликова (педагог МБОУ СОШ № 35) отмечает:

- Сейчас много различного транспорта, автомобили загрязняют воздух даже у нас в поселке Метлино. С заботой об экологии, о чистом воздухе мы прививаем нашим ребятам здоровые привычки – больше ходить пешком, передвигаться не на скутерах, машинах и мотоциклах, а на велосипедах. Это полезно как для здоровья, так и для окружающей среды.

Каждый может принять участие в акции, главное не забыть делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираю чистый воздух.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51898/