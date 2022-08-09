28-го августа состоится «Егоза Трейл» — массовый забег на гору Егоза по трассе «Верблюд».

28-го августа глк "Егоза" совместно с фитнес-залом "GAGARIN Sport & Fitness Озерск" проведёт массовый забег на гору Егоза по трассе «Верблюд».

Участников ждёт небольшая дистанция - 1500 м, но довольно крутой подъем на высоту 607 м.

Можно преодолеть дистанцию в комфортном для себя темпе, а можно побороться за первое место и ценные призы, стараясь пробежать как можно быстрее.

Количество участников ограничено - 70 человек.

Категории участников (мужчины и женщины):

- 16-17 лет

- 18-35 лет

- 36 лет и старше

Для регистрации на забег необходимо заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCW8f_VNys6..

Стартовый взнос участника: 400 руб.

Работники ФГУП ПО «МАЯК» участвуют в забеге бесплатно.

Каждый участник получит медаль финишера.

Забег проводится при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Партнеры забега: Профсоюз ПО "Маяк", провайдер "Уральские кабельные сети - Озерск" и "Reforma Boardshop бордшоп".