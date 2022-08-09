Афиша на 12-14 августа!

Август балует нас теплой погодой! Для тех. кто еще не знает, чем занять себя в эти выходные - загляните в нашу афишу!
Озерск и его окрестности:
Все выходные
глк "Егоза"
Пятница (12.08) с 12:00 до 16:00
Суббота (13.08) с 11:00 до 16:00
Для вас работают:
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
-Обед от шефа (могут заказать все желающие)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"
В любой день недели и любое время дня: возможность безгранично гулять пешком или кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.
График работы Детского парка:
Лодочная станция приглашает:
Суббота, 13 августа
"День физкультурника" на стадионе " Труд".
ПРОГРАММА:
10:30 -11:30 - Открытие праздника.
Показательные выступления спортивных секций, спортивных клубов, федераций по видам спорта, танцевальных, физкультурных коллективов.
10:00-10:30 Регистрация участников до 18 лет
10:00-11:00 Регистрация участников от 18 лет и старше
10:30 Многоборье для участников до 13 лет;
10:30 Многоборье для участников 13-17 лет.
Награждение победителей и призеров по окончании.
11:00 Многоборье для участников от 18-45 лет;
11:00 Многоборье 46 лет и старше
Награждение победителей и призеров по окончании.
11:00 Спортивные мастер-классы: айкидо, дзюдо, бокс, кик-боксинг, фитнес, чир спорт, футбол.
11:00 Товарищеская встреча по пляжному волейболу среди мужчин, турнир по волейболу среди женщин.
С 10:00 до 12:00 будет организован «МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ЗДОРОВЬЯ». Организатор ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.
Для всех желающих представится возможность измерить основные показатели физического здоровья:
- рост;
- масса тела;
- температура тела;
- сатурация (уровень насыщения крови кислородом);
- давление;
- ЧСС (пульс);
- объем легких.
По результатам прохождения осмотра будет заполняться Паспорт здоровья. На обратной стороне – приглашение на диспансеризацию.
18.00 Летний театр в Городском парке
Бард-концерт "Между прошлым и будущим"
Проект "Около театра".
Воскресенье, 14 августа
10.30 Летний театр в Городском парке
"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин
Сказка для малышей (0+)
12.00 Сквер первостроителей
Праздничная программа "В память о временах и людях".
18.00 Летний театр в Городском парке
"В парке Чаир", концерт Трио "Трое"
Ретро песни вне времени и пространства.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.