Афиша на 12-14 августа!

Август балует нас теплой погодой! Для тех. кто еще не знает, чем занять себя в эти выходные - загляните в нашу афишу!

Озерск и его окрестности:

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глк "Егоза"

Пятница (12.08) с 12:00 до 16:00

Суббота (13.08) с 11:00 до 16:00

Для вас работают:

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

-Обед от шефа (могут заказать все желающие)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"

В любой день недели и любое время дня: возможность безгранично гулять пешком или кататься на велосипеде по склонам Егозы и тропам Егоза-Сугомак.

График работы Детского парка:

Лодочная станция приглашает:

Суббота, 13 августа

"День физкультурника" на стадионе " Труд".

ПРОГРАММА:

10:30 -11:30 - Открытие праздника.

Показательные выступления спортивных секций, спортивных клубов, федераций по видам спорта, танцевальных, физкультурных коллективов.

10:00-10:30 Регистрация участников до 18 лет

10:00-11:00 Регистрация участников от 18 лет и старше

10:30 Многоборье для участников до 13 лет;

10:30 Многоборье для участников 13-17 лет.

Награждение победителей и призеров по окончании.

11:00 Многоборье для участников от 18-45 лет;

11:00 Многоборье 46 лет и старше

Награждение победителей и призеров по окончании.

11:00 Спортивные мастер-классы: айкидо, дзюдо, бокс, кик-боксинг, фитнес, чир спорт, футбол.

11:00 Товарищеская встреча по пляжному волейболу среди мужчин, турнир по волейболу среди женщин.

С 10:00 до 12:00 будет организован «МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ЗДОРОВЬЯ». Организатор ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

Для всех желающих представится возможность измерить основные показатели физического здоровья:

- рост;

- масса тела;

- температура тела;

- сатурация (уровень насыщения крови кислородом);

- давление;

- ЧСС (пульс);

- объем легких.

По результатам прохождения осмотра будет заполняться Паспорт здоровья. На обратной стороне – приглашение на диспансеризацию.

18.00 Летний театр в Городском парке

Бард-концерт "Между прошлым и будущим"

Проект "Около театра".

Воскресенье, 14 августа

10.30 Летний театр в Городском парке

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

12.00 Сквер первостроителей

Праздничная программа "В память о временах и людях".

18.00 Летний театр в Городском парке

"В парке Чаир", концерт Трио "Трое"

Ретро песни вне времени и пространства.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.