Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа и Единая дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа напоминает: бдительность каждого – залог безопасности нашего общества!
Телефоны для извещения о возможной террористической угрозе:
- единый экстренный канал помощи на территории России: для любых операторов мобильной связи – 112, МТС – 112, Билайн – 102, Мегафон - 02 (или 102), Скайлинк – 02, Tele2 Россия – 102;
- на территории г. Озерска для операторов мобильной связи: МЕГАФОН, МТС, РОСТЕЛЕКОМ, БИЛАЙН –112;
- телефон оперативного дежурного ЕДДС г.Озерска – 002, 2-40-90, 2-07-07;
- оперативный дежурный ОУФСБ России г.Озерск по Челябинской области - 2-50-51;
- оперативный дежурный УФСБ России по Челябинской области (код 351) - 749-25-82, 749-26-28, 749-88-56;
- оперативный дежурный Отдела МВД России по г. Озерск Челябинской области 2-50-85; 02;
- телефон системы "Горячая линия МВД России" (код 351) - 268-85-94;
- оперативный дежурный ГУ МВД России по Челябинской области - 263-64-13, 265-75-74.