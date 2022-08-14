Новый областной этно-фестиваль «ZAMAN» 2022.

С 1 по 15 августа в преддверии учебного года сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками из Специального управления ФПС №1 МЧС России, представителями Управления образования администрации, Прокуратуры по ЗАТО г.Озерск и других контрольно-надзорных организаций проводят комплексное обследование образовательных учреждений Озерского городского округа. Подробнее