Афиша 15-21 августа!

Наша афиша все ярче и больше, а все потому, что артисты и сотрудники учрежедний культуры выходят из отпусков и готовы радовать своего зрителя!

Озерск и его окрестности:

График работы Лодочной станции:

Детский парк приглашает в гости:

15 августа, понедельник

20.00 Летний театр в Городском парке:

"Неуловимые мстители"

Приключенческий фильм 6+

Обратите также внимание на график следующих кинопоказов!

16 августа, вторник

20.00 Летний театр в Городском парке:

"Новые приключения неуловимых"

Приключенческий фильм 6+

19 августа, пятница

17.00 Детский парк

Праздничная программа "Под флагом Отчизны"

20 августа, суббота:

18.30 Летний театр в Городском парке:

"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин

Комедия-гротеск (16+)

21 августа, воскресенье

18.00 Летний театр в Городском парке:

Льющаяся песня актрисы Настасьи Малеевой, пронизывающее чтение стихов з.а.РФ Николая Скрябина окутает вас нежной пеленой августа.

Приглашаем вас на концерт-дуэт "Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают"

Все выходные

глк "Егоза"

20 августа, суббота

С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)

Внимание! 20 и 21 августа будут проводиться соревнования по мотокроссу в районе Сугомака и Егозы. Мототрассы и пешие маршруты проходят рядом и пересекаются. Будьте внимательны, или выберите для большого похода другие дни.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почтъы: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.