Афиша 15-21 августа!

Наша афиша все ярче и больше, а все потому, что артисты и сотрудники учрежедний культуры выходят из отпусков и готовы радовать своего зрителя!
Озерск и его окрестности:
График работы Лодочной станции:
Детский парк приглашает в гости:
15 августа, понедельник
20.00 Летний театр в Городском парке:
"Неуловимые мстители"
Приключенческий фильм 6+
Обратите также внимание на график следующих кинопоказов!
16 августа, вторник
20.00 Летний театр в Городском парке:
"Новые приключения неуловимых"
Приключенческий фильм 6+
19 августа, пятница
17.00 Детский парк
Праздничная программа "Под флагом Отчизны"
20 августа, суббота:
18.30 Летний театр в Городском парке:
"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин
Комедия-гротеск (16+)
21 августа, воскресенье
18.00 Летний театр в Городском парке:
Льющаяся песня актрисы Настасьи Малеевой, пронизывающее чтение стихов з.а.РФ Николая Скрябина окутает вас нежной пеленой августа.
Приглашаем вас на концерт-дуэт "Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают"
Все выходные
глк "Егоза"
20 августа, суббота
С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)
Внимание! 20 и 21 августа будут проводиться соревнования по мотокроссу в районе Сугомака и Егозы. Мототрассы и пешие маршруты проходят рядом и пересекаются. Будьте внимательны, или выберите для большого похода другие дни.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почтъы: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.