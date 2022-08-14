Статистика по ФГБУЗ КБ №71 с 1 по 14 августа 2022 года.

В период с 1 по 14 августа 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За две первых недели августа бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 668 раз, из них 22 – ложные. В поселках Новогорный – 57 вызовов (2 – ложных), Метлино – 40. Причины вызовов были различные.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи был доставлен 51 человек, самостоятельно обратились 322 гражданина. 74% случаев составляют различные травмы.

Всего 2 человека зарегистрировано с укусами клещей, что говорит о резком снижении их активности.

352 взрослых больных и 38 детей были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 83 хирургических операции.

В акушерском отделении было принято 13 родов.

Детская поликлиника приняла 559 вызовов по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 424 случая ОРВИ. От укусов клещей пострадало 2 ребенка.

В call-центре городских поликлиник было принято 1826 обращений от взрослого населения. По городу Озерску диагностирован 171 случай ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 15, Новогорный – 22.

Количество взрослого населения, обратившегося к врачу с укусами клещей за две прошедших недели, составляет: 3 человека - из Озерска, в Новогорном и Метлино пострадавших нет.

Вакцинировано от ковида в Озерске 3 человека, ревакцинировано – 857. В поселке Новогорный ревакцинацию прошли 58 человек, вакцинировано двое. В Метлино – ревакцинировано 137 человек.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России