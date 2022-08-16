Врач рассказала, от каких штаммов гриппа придет вакцина в Челябинскую область.

В Челябинской области прививочная кампания против гриппа в этом году начнется раньше. Со дня на день в регионе ожидают поступления вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

От каких штаммов они будут защищать в эпидсезоне 2022—2023 годов и почему лучше сделать прививку до середины ноября, рассказала начальник отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.

«Традиционно в конце августа каждого года в Челябинской области начинается прививочная кампания против гриппа. Со дня на день ждем отгрузку вакцины в наш регион. Это будет „Совигрипп“ и „Ультрикс Квадри“. Количество доз на сегодняшний день не могу сказать, но их будет достаточно, и по прибытии на Южный Урал вакцина оперативно поступит в больницы и поликлиники региона»,

— рассказала Татьяна Цветкова.

Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно анализируют, какой штамм гриппа циркулирует в южном полушарии планеты, чтобы дать рекомендации по компоновке вакцины странам северного полушария. Вирусологи отмечают, что в этом году эпидемия начнется чуть раньше. Поэтому сделать прививку рекомендуют до середины ноября, так как иммунитет к вирусу формируется в течение двух месяцев.

«Обычно мы говорим, что вакцинироваться нужно до начала декабря. Но в этом году, учитывая прогнозы, лучше с прививками не затягивать. Хотя в последние два года грипп отошел на второй план и заболеваемость была ниже — сыграла разобщенность коллектива на фоне ковидных ограничений, ношение масок в том числе, но в этом году прогнозируется более ранний и активный рост заболеваемости гриппом»,

— отметила Татьяна Цветкова.

По словам врача, грипп — это та инфекция, которая четко откликается на противоэпидемические меры. Как только происходит разобщение коллективов (та же отмена занятий в школах), сразу наблюдается снижение заболеваемости.

«Поэтому для профилактики в период роста числа заражений гриппом в местах массового скопления людей, и тем более при общении с человеком с признаками ОРВИ, в этом году стоит надевать маску. Это разумно и снизит риск заражения, в том числе коронавирусом»,

— продолжает Татьяна Цветкова.

Но лучшей защитой от осложнений от обеих инфекций по-прежнему является вакцинация. Согласно рекомендациям Минздрава, прививки против гриппа и коронавируса разрешено ставить в один день, но в разные руки.

«Сейчас все говорят про мутации коронавируса, однако вирус гриппа гораздо более изменчив. Но мониторинг мутаций гриппа давно налажен. В этом году по рекомендации ВОЗ для России на эпидсезон 2022—2023 годов вакцина „Совигрипп“ будет защищать от штаммов А (подтипов Виктория и Камбоджа) и В (Вашингтон), а „Ультрикс Квадри“ еще и дополнительно от линии штамма В — Пхукет»,

— уточнила Татьяна Цветкова.

Объемы вакцинации в области рассчитывают, отталкиваясь от декретированного населения (медики, педагоги, представители правоохранительных органов, общественного транспорта, торговли, ЖКХ и другие) и групп риска. У последних грипп может вызвать осложнения, включая фатальные.

К группе риска относятся дети с шести месяцев, беременные, пожилые лица старше 60 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, дыхательные, онкологические заболевания, а также сахарный диабет).

Желающие привиться, которые не попадают в перечисленные категории, могут это сделать за счет работодателя либо за свой счет. Но, судя по опыту прошлых лет, в Челябинской области бесплатной вакцины хватает и обычному населению, так как не все представители декретированных профессий делают прививки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА?

Вакцины отечественного производства «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» имеют общие аллергические противопоказания (нельзя применять при тяжелой аллергической реакции на белок куриного яйца), но различаются количеством и дозировкой компонентов, а также группами пациентов, которым предназначен каждый препарат.

«Совигрипп» — тривалентная инактивированная вакцина, применяется у детей старше 6 месяцев и взрослых. Детям от 6 месяцев до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4 недели в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы). Для иммунизации пациентов младше 18 лет используется вариант, не содержащий консерванта. Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым без ограничения возраста вводят однократно в прививочной дозе 0,5 мл. Может применяться во II и III триместре беременности, а также при кормлении грудью.

«Ультрикс Квадри» — расщепленная вакцина, разрешена к применению у пациентов старше 6 месяцев и до 60 лет. Может применяться во II и III триместре беременности. Детям в возрасте от 6 до 35 месяцев вакцину вводят двукратно с интервалом 28 дней в переднебоковую поверхность бедра в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы). Детям старше 36 месяцев, подросткам и взрослым до 60 лет — в дозе 0,5 мл.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vrach-rasskazala-ot-kakikh-shtammov-grippa-pridet-vaktsina-v-chelyabinskuyu-oblast/