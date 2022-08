2022-08-19PKT14:42:00 | Новости 21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации. Этот федеральный орган представлен в нашем округе Межрегиональным управлением №71, Центром гигиены и эпидемиологии №71, Клинической больницей №71, Южно-уральским институтом биофизики. Уважаемые сотрудники учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации! Поздравляем вас с 75-летием со дня образования ФМБА РФ! С самого основания Озерска и ПО «Маяк» вы обеспечиваете санитарную безопасность и стоите на охране здоровья жителей города и работников предприятия атомной отрасли с опасными условиями труда. Вы с честью продолжаете славные традиции, заложенные озерскими ветеранами санэпидслужбы в послевоенные годы. Примите слова глубокой признательности за ваш добросовестный труд, отзывчивость и самоотверженность при выполнении этой нелегкой работы. На ваших плечах лежит большая ответственность, служить в системе ФМБА - это призвание, требующее от человека кроме глубоких знаний проявления особых качеств: терпения, доброты, сострадания, а порой и полного самопожертвования. ФМБА России – это уникальная система с высоким стандартом качества, которая постоянно развивается и совершенствуется, чьи сотрудники принимали и принимают активное участие в поиске эффективных решений для победы над опасными заболеваниями и их профилактикой, обеспечивают промышленный санитарный контроль, оказывают медицинские услуги населению, стоят на передних рубежах при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, ведут уникальную научную работу в сфере радиационной медицины и радиобиологии, решают другие важнейшие отраслевые задачи. В последнее время появились новые вызовы и угрозы, которые стали для вас испытанием на профессионализм и прочность, но также позволили обрести опыт, который поможет всем нам противостоять различным пандемиям и глобальным потрясениям в будущем. Мы желаем вам доброго здоровья, успехов, счастья, неиссякаемой энергии, жизнелюбия и благополучия! Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков. Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер. Дорогие ветераны ФМБА России, уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с наступающим юбилеем – 75-летием ФМБА России! В этот день желаем всем вам как можно больше светлых и приятных моментов, дорогих сердцу воспоминаний. Пусть каждый день будет согрет благодарностью людей, пониманием родных и близких. Сохраняйте жизнелюбие и оптимизм. Желаем счастья, здоровья, успехов и семейного благополучия вам и вашим близким! Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Челябинской области Э.Б. Будущев. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА России И.В. Ширяев. Информация к 75-летию ФМБА России: 21 августа 2022 года Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации отмечает 75-летие своего образования. На территории Озерского городского округа ФМБА России представлено Межрегиональным управлением №71, Центром гигиены и эпидемиологии №71, Клинической больницей №71, Южно-уральским институтом Биофизики. Межрегиональное управление №71 и Центр гигиены и эпидемиологии №71 - это санитарно-эпидемиологическая служба, или по-старому «СЭС». Годом создания санитарно-эпидемиологической службы в городе Озерске Челябинской области можно считать 1948-ой, когда врачу Вяльшиной Ирине Ермиловне были предоставлены права и полномочия государственного санитарного инспектора. С тех пор, постепенно укрупняясь и развиваясь, Озерская санитарно-эпидемиологическая служба стала одной из самых крупных и оснащенных организаций в системе ФМБА России. Много испытаний выпало на долю санитарных врачей, помощников, инженеров и всего коллектива. Это вспышки инфекционных заболеваний и радиационные аварии, появление ВИЧ-инфекции, участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении, последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И, наконец, не прекращающаяся третий год борьба с Covid-19. В период становления санэпидслужбы основная нагрузка приходилась на эпидемиологический отдел и промсанлабораторию (ПСЛ). В те годы – 50-е,60-е,70-е – наблюдался значительный подъем многих инфекционных заболеваний – начиная от дизентерии и сальмонеллеза, заканчивая туберкулезом. При активном участии работников санитарно-эпидемиологической службы были разработаны и реализованы Городским советом целевые программы: «Экология», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика особо опасных инфекций», «Охрана материнства и детства», «Антигепатит», «Анти-СПИД». В результате громадной работы были достигнуты высокие уровни коллективного иммунитета к дифтерии, коклюшу, столбняку, кори, полиомиелиту, краснухе, паротиту, вирусному гепатиту В, туберкулезу. В профилактике и ликвидации инфекционных болезней незаменим оказался опыт врачей С.В.Богорадовой, Г.А.Белошицкой, Н.А.Гладышевой, Н.А.Баторшиной, В.Н.Черниковой, М.И.Быданова, В.М.Соловьёвой, Л.Ф.Штефан, Т.В.Сушинских, С.В.Вагановой, Г.А.Буровой, М.К.Яцевич, А.Ф.Суханова и многих других врачей и помощников. В годы становления основного градообразующего предприятия – химического комбината «Маяк» на ноги становилась и промышленно-санитарная лаборатория. Новое, неизведанное производство вызывало множество вопросов и проблем у государственных санитарных инспекторов. Было слабо изучено влияние радиации на здоровье человека, не было методик определения радиоактивных веществ в окружающей среде и продуктах питания, не хватало нормативов для их оценки, не было необходимого оборудования. На этом этапе большую роль в организации и обеспечении контроля за радиационной безопасностью имела работа коллег в ФИБ-1 (сейчас Южно-уральский Институт Биофизики). Постепенно, шаг за шагом появились и методики, и оборудование, и профессионалы. Специалисты ПСЛ самоотверженно проявили себя при ликвидации радиационных аварий на химкомбинате «Маяк» и при ликвидации Чернобыльской аварии. Это А.С.Виноградов, Ю.И.Мельников, М.Ф.Плотников, М.Е.Гудков, В.А.Буров, В.Г.Богорадов, И.Г.Петер, В.П.Андриянов, А.П.Мурзаев, Н.Т.Лобанов, К.В.Корченкин, Б.Ф.Мусатков, Р.М.Клемакова и многие другие. Заслуги работников санитарно-эпидемиологической службы отмечены государственными наградами, медалями и почетными грамотами. С 2006 года правопреемником Центра госсанэпиднадзора № 71 стали Межрегиональное управление №71 и Центр гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА России. Межрегиональное управление №71 осуществляет контрольно-надзорную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия. В состав управления входят 3 оперативных отдела: санитарно-эпидемиологический (нач. Е.Г. Васильева), эпидемиологический (нач. Л.В. Бабкина), специализированный отдел по надзору за радиационной безопасностью и условиями труда (нач. М.Г. Шматков). В постоянно изменяющемся законодательстве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия специалистам удается осваивать новые методы работы и сохранять традиции надзорной деятельности. В настоящее время Межрегиональное управление № 71 ФМБА России осуществляет не только федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, но и федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов на территории Озерского городского округа и Курганской области. В своей работе специалисты неоднократно поощрялись Губернатором Челябинской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации, руководством Федерального медико-биологического агентства, администрацией и Собранием депутатов Озёрского городского округа. Центр гигиены и эпидемиологии № 71 обеспечивает деятельность Межрегионального управления № 71 ФМБА России, ежегодно проводя по его заданию около 200 санитарно-эпидемиологических экспертиз и выполняя свыше 70 тысяч исследований. Центр гигиены и эпидемиологии № 71 – это 110 квалифицированных работников, работающих в трех отделах и четырех лабораториях, это современное оборудование и методики, аккредитация в системе Росаккредитации, наличие всех необходимых лицензий и разрешений. С 2020 года при активной поддержке администрации Озерского городского округа и основного предприятия - ФГУП «ПО «Маяк» санитарно-эпидемиологическая служба активно участвует в профилактических мероприятиях по предупреждению распространения Covid-19, что позволило не допустить критического распространения Covid-19, в том числе среди работников основного производства и обеспечить бесперебойность трудового процесса. Работа в этом направлении осуществляется совместно с нашими уважаемыми коллегами - специалистами Клинической больницы № 71 ФМБА России. Подводя итог многолетней деятельности, руководство Межрегионального управления №71 и Центра гигиены и эпидемиологии №71 благодарят работников санитарно-эпидемиологической службы за успешное выполнение задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Озерского городского округа и производственного объединения «Маяк». 