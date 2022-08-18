21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

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Этно-фестиваль "ZAMAN-2022"

В Озерске идет ремонт дорог (10.08.2022г.)

Новости недели (03.08.2022г.)

ЕгозаРок 02.07.2022г.

Государственный пожарный надзор.

Новости недели (08.07.2022г.)

20 минут про...Город лошадей

Новости недели (30.06.2022г.)

Новости недели (19.06.2022г.)

Поедим! Ризотто с грибами.

Новости недели (07.06.2022г.)

Готовы 3 тропы "Егоза-Сугомак"!

Стресс во время ЕГЭ

Новости недели (27.05.2022г.)

Велотрасса "Муравейник"

Новости недели (20.05.2022г.)

Новости недели (14.05.2022г.)

Новости недели (07.05.2022г.)

Об электронной подписи.

Новости недели(29.04.2022г.)

О декларационной кампании(27.04.2022г.)

Новости недели(20.04.2022г.)

Новости недели(15.04.2022г.)

На "Егозе" завершился горнолыжный сезон

Новости недели (06.04.2022г.)

Новости недели (30.03.2022г.)

Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

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21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

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21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

Этот федеральный орган представлен в нашем округе Межрегиональным управлением №71, Центром гигиены и эпидемиологии №71, Клинической больницей №71, Южно-уральским институтом биофизики.

Уважаемые сотрудники учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации!

Поздравляем вас с 75-летием со дня образования ФМБА РФ!

С самого основания Озерска и ПО «Маяк» вы обеспечиваете санитарную безопасность и стоите на охране здоровья жителей города и работников предприятия атомной отрасли с опасными условиями труда. Вы с честью продолжаете славные традиции, заложенные озерскими ветеранами санэпидслужбы в послевоенные годы.

Примите слова глубокой признательности за ваш добросовестный труд, отзывчивость и самоотверженность при выполнении этой нелегкой работы. На ваших плечах лежит большая ответственность, служить в системе ФМБА - это призвание, требующее от человека кроме глубоких знаний проявления особых качеств: терпения, доброты, сострадания, а порой и полного самопожертвования.

ФМБА России – это уникальная система с высоким стандартом качества, которая постоянно развивается и совершенствуется, чьи сотрудники принимали и принимают активное участие в поиске эффективных решений для победы над опасными заболеваниями и их профилактикой, обеспечивают промышленный санитарный контроль, оказывают медицинские услуги населению, стоят на передних рубежах при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, ведут уникальную научную работу в сфере радиационной медицины и радиобиологии, решают другие важнейшие отраслевые задачи.

В последнее время появились новые вызовы и угрозы, которые стали для вас испытанием на профессионализм и прочность, но также позволили обрести опыт, который поможет всем нам противостоять различным пандемиям и глобальным потрясениям в будущем.

Мы желаем вам доброго здоровья, успехов, счастья, неиссякаемой энергии, жизнелюбия и благополучия!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.

Дорогие ветераны ФМБА России, уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с наступающим юбилеем – 75-летием ФМБА России!

В этот день желаем всем вам как можно больше светлых и приятных моментов, дорогих сердцу воспоминаний. Пусть каждый день будет согрет благодарностью людей, пониманием родных и близких. Сохраняйте жизнелюбие и оптимизм.

Желаем счастья, здоровья, успехов и семейного благополучия вам и вашим близким!

Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Челябинской области Э.Б. Будущев.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА России И.В. Ширяев.

Информация к 75-летию ФМБА России:

21 августа 2022 года Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации отмечает 75-летие своего образования. На территории Озерского городского округа ФМБА России представлено Межрегиональным управлением №71, Центром гигиены и эпидемиологии №71, Клинической больницей №71, Южно-уральским институтом Биофизики.

Межрегиональное управление №71 и Центр гигиены и эпидемиологии №71 - это санитарно-эпидемиологическая служба, или по-старому «СЭС». Годом создания санитарно-эпидемиологической службы в городе Озерске Челябинской области можно считать 1948-ой, когда врачу Вяльшиной Ирине Ермиловне были предоставлены права и полномочия государственного санитарного инспектора. С тех пор, постепенно укрупняясь и развиваясь, Озерская санитарно-эпидемиологическая служба стала одной из самых крупных и оснащенных организаций в системе ФМБА России.

21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

Много испытаний выпало на долю санитарных врачей, помощников, инженеров и всего коллектива. Это вспышки инфекционных заболеваний и радиационные аварии, появление ВИЧ-инфекции, участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении, последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И, наконец, не прекращающаяся третий год борьба с Covid-19.

В период становления санэпидслужбы основная нагрузка приходилась на эпидемиологический отдел и промсанлабораторию (ПСЛ). В те годы –

50-е,60-е,70-е – наблюдался значительный подъем многих инфекционных заболеваний – начиная от дизентерии и сальмонеллеза, заканчивая туберкулезом. При активном участии работников санитарно-эпидемиологической службы были разработаны и реализованы Городским советом целевые программы: «Экология», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика особо опасных инфекций», «Охрана материнства и детства», «Антигепатит», «Анти-СПИД».

В результате громадной работы были достигнуты высокие уровни коллективного иммунитета к дифтерии, коклюшу, столбняку, кори, полиомиелиту, краснухе, паротиту, вирусному гепатиту В, туберкулезу. В профилактике и ликвидации инфекционных болезней незаменим оказался опыт врачей С.В.Богорадовой, Г.А.Белошицкой, Н.А.Гладышевой, Н.А.Баторшиной, В.Н.Черниковой, М.И.Быданова, В.М.Соловьёвой, Л.Ф.Штефан, Т.В.Сушинских, С.В.Вагановой, Г.А.Буровой, М.К.Яцевич, А.Ф.Суханова и многих других врачей и помощников.

21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

В годы становления основного градообразующего предприятия – химического комбината «Маяк» на ноги становилась и промышленно-санитарная лаборатория. Новое, неизведанное производство вызывало множество вопросов и проблем у государственных санитарных инспекторов. Было слабо изучено влияние радиации на здоровье человека, не было методик определения радиоактивных веществ в окружающей среде и продуктах питания, не хватало нормативов для их оценки, не было необходимого оборудования. На этом этапе большую роль в организации и обеспечении контроля за радиационной безопасностью имела работа коллег в ФИБ-1 (сейчас Южно-уральский Институт Биофизики). Постепенно, шаг за шагом появились и методики, и оборудование, и профессионалы. Специалисты ПСЛ самоотверженно проявили себя при ликвидации радиационных аварий на химкомбинате «Маяк» и при ликвидации Чернобыльской аварии. Это А.С.Виноградов, Ю.И.Мельников, М.Ф.Плотников, М.Е.Гудков, В.А.Буров, В.Г.Богорадов, И.Г.Петер, В.П.Андриянов, А.П.Мурзаев, Н.Т.Лобанов, К.В.Корченкин, Б.Ф.Мусатков, Р.М.Клемакова и многие другие. Заслуги работников санитарно-эпидемиологической службы отмечены государственными наградами, медалями и почетными грамотами.

21 августа исполняется 75 лет Федеральному медико-биологическому агентству Российской Федерации.

С 2006 года правопреемником Центра госсанэпиднадзора № 71 стали Межрегиональное управление №71 и Центр гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА России. Межрегиональное управление №71 осуществляет контрольно-надзорную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия. В состав управления входят 3 оперативных отдела: санитарно-эпидемиологический (нач. Е.Г. Васильева), эпидемиологический (нач. Л.В. Бабкина), специализированный отдел по надзору за радиационной безопасностью и условиями труда (нач. М.Г. Шматков). В постоянно изменяющемся законодательстве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия специалистам удается осваивать новые методы работы и сохранять традиции надзорной деятельности. В настоящее время Межрегиональное управление № 71 ФМБА России осуществляет не только федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, но и федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов на территории Озерского городского округа и Курганской области. В своей работе специалисты неоднократно поощрялись Губернатором Челябинской области, Министерством здравоохранения Российской Федерации, руководством Федерального медико-биологического агентства, администрацией и Собранием депутатов Озёрского городского округа.

Центр гигиены и эпидемиологии № 71 обеспечивает деятельность Межрегионального управления № 71 ФМБА России, ежегодно проводя по его заданию около 200 санитарно-эпидемиологических экспертиз и выполняя свыше 70 тысяч исследований. Центр гигиены и эпидемиологии № 71 – это 110 квалифицированных работников, работающих в трех отделах и четырех лабораториях, это современное оборудование и методики, аккредитация в системе Росаккредитации, наличие всех необходимых лицензий и разрешений.

С 2020 года при активной поддержке администрации Озерского городского округа и основного предприятия - ФГУП «ПО «Маяк» санитарно-эпидемиологическая служба активно участвует в профилактических мероприятиях по предупреждению распространения Covid-19, что позволило не допустить критического распространения Covid-19, в том числе среди работников основного производства и обеспечить бесперебойность трудового процесса. Работа в этом направлении осуществляется совместно с нашими уважаемыми коллегами - специалистами Клинической больницы № 71 ФМБА России.

Подводя итог многолетней деятельности, руководство Межрегионального управления №71 и Центра гигиены и эпидемиологии №71 благодарят работников санитарно-эпидемиологической службы за успешное выполнение задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Озерского городского округа и производственного объединения «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51993/

2022-08-19PKT14:42:00

Ключевые теги: ФМБА, Озерск, история, дата, медицина.

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