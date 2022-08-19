22-24.08 в Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
22-24 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
В отдельных районах Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.