Озерск вновь покорен «Волшебством звука».

Летняя школа для юных одаренных музыкантов «Волшебство звука» прошла в Детской музыкальной школе №1 в пятый раз.

В течение недели, с 13 по 19 августа, юные музыканты Озерска, Челябинска, Перми, Камышлова, Москвы, не только обучались секретам ремесла под руководством маститых наставников. Ребята и педагоги побывали на экскурсиях, познакомились с историей города, посетили детский эколого – биологический центр, Дворец творчества детей и молодежи, музей, библиотеку.

По традиции, все завершилось гала-концертом, в котором приняли участие и юные музыканты, и их наставники, приятным бонусом для всех стало выступление в обновленном акустическом зале музыкальной школы.

От имени Собрания депутатов Озерского городского округа собравшихся поприветствовал заместитель председателя Андрей Кузнеченков.

Президент Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова познакомила зал с преподавателями, лауреатами Российских и Международных конкурсов пианистом Дмитрием Онищенко, флейтистом Сергеем Журавелем, солисткой Национальной оперы Бухареста Полиной Пучковой.

Был зачитан приветственный адрес Президента Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, дети получили сертификаты участников летней школы.

Прозвучали слова благодарности в адрес социальных партнеров – администрации Озерского городского округа, ФГУП ПО «Маяк», детской музыкальной школы №1.

Концерт продолжался более двух часов. Выступали солисты, ансамбли, поражало мастерство исполнения не только маститых профессионалов, но и юных музыкантов.

Настоящей жемчужиной стал оркестр русских народных инструментов Детской музыкальной школы №1 под руководством Ирины Хохряковой, в сопровождении которого выступали исполнители.

Публика погрузилась в музыку разных эпох и жанров и поддерживала каждого участника горячими аплодисментами.

Точку в концерте поставил гимн летней школы «Волшебство звука» в исполнении всех участников.

Текст Светланы Гуриной.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52015/